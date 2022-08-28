Волонтеры ищут человека с квадрокоптером для поисков 70-летнего пенсионера в Новосибирской области

Волонтеры пытаются установить местонахождение мужчины. Фото: Иван ВИСЛОВ // ПСО "ЛизаАлерт НСО".

Волонтеры уже 5 дней ищут 70-летнего пенсионера, который потерялся в лесу под Новосибирском. В ПСО «Лиза Алерт НСО» рассказали КП-Новосибирск о ходе поисков.

- Мы ищем человека, который находится в природной среде уже пять суток. Последний сеанс связи с ним был сегодня утром, пока его телефон в сети больше не появлялся. Надеемся, что дедушка пережил эту ночь - было всего плюс четыре градуса. На месте поисков работает двадцать семь человек. Сейчас привлекли для работы авиацию, чтобы сделать аэрофотосьемку и попробовать найти автомобиль. Но нам очень нужен квадрокоптер с тепловизором, потому что сектор работы очень большой, - сообщила КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Новосибирской области Алеся Яблонских.

Напомним, пенсионер Геннадий Хохлов пропал на пути из деревни Вороново в город Болотное пять дней назад. Мужчина поехал на черном автомобиле «УАЗ Патриот» с немецкой овчаркой в лес и заблудился. Всех, кто обладает информацией о местонахождении пенсионера, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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