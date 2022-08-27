«Не претендую на наследство»: модель из Новосибирска воспитывает внебрачного сына убитого экс-депутата Ивана Митряшина

Иван и Елена познакомились через друзей. Фото: предоставлено Еленой Кожевниковой

Год назад весь Новосибирск обсуждал громкое убийство: экс-депутата Совета депутатов города Новосибирска 46-летнего Ивана Митряшина зарезал отец его молодой подруги. Врачи до последнего боролись за жизнь мужчины: трижды запускали сердце. Убийцу отправили в колонию строгого режима на 8,5 года.

Сейчас вскрылись новые подробности из жизни погибшего: оказалось, у него есть внебрачный сын. Ему 14 лет, и воспитывает его новосибирская модель Елена Кожевникова. Корреспондент КП-Новосибирск поговорила с бывшей возлюбленной Митряшина.

«ПРИЕХАЛ В УНИВЕРСИТЕТ И ПЛАКАЛ»

Эта страница жизни Ивана Митряшина ранее была неизвестна. Все знали, что бывший депутат был женат, развелся, потом начал встречаться с молодой девушкой, отец которой и совершил нападение. В тот вечер Иван пришел в гости к семье своей подруги. Во время посиделок случилась ссора, и глава семьи схватился за нож.

Иван убит, его так или иначе оплакивали две женщины: жена и дочь убийцы. Но была и еще одна «половинка» из прошлого. Елена - бывшая девушка, сегодня она рассказала, как узнала о гибели бывшего возлюбленного и как сообщила сыну о смерти отца.

Елена познакомилась с Иваном через друзей. Она тогда была 18-летней студенткой НГТУ - училась на пиарщика и подрабатывала моделью. 28-летний Иван работал на заводе ЖБИ.

- Мы познакомились и с того дня не расставались. У нас была большая светлая любовь. Он был очень душевным и романтичным молодым человеком. Помню, через неделю после знакомства мы поехали кататься на лыжах в Шерегеш. Через год он сделал мне предложение. Правда, свадьбы так и не случилось, - рассказала КП-Новосибирск Елена Кожевникова, бывшая возлюбленная экс-депутата.

Молодые люди ездили вместе в Шерегеш. Фото: предоставлено Еленой Кожевниковой

Союз Ивана и Елены разрушился, так и не успев начаться. По словам женщины, Иван женился на своей сводной сестре.

- Он пытался скрыть этот момент. О его свадьбе узнала случайно от общей знакомой, мы сразу расстались. На следующий день после того, как они расписались, Иван приехал ко мне в университет и очень сильно плакал. Меня это взяло за душу, - признается женщина. - Мы снова сошлись.

Позже Елена забеременела от Ивана.

- Когда он был в браке, у нас родился сын, - говорит бывшая модель.

«ДОМ ПРЕВРАТИЛСЯ В ОРАНЖЕРЕЮ»

По словам Елены, Иван был безумно счастлив, когда узнал, что у него родится ребенок.

- При этом он боялся, что я уйду от него. Ведь для любой женщины это сильный удар, когда ее любимый мужчина женится на другой. Иван всегда просил меня родить ему сына. Он каждый день приносил мне цветы, - продолжает Елена. - Родственники даже смеялись и говорили, что дом превратился в оранжерею.

Елена и Иван все время были вместе. Фото: предоставлено Еленой Кожевниковой

По словам женщины, Иван Митряшин сдувал с нее пылинки. К примеру, не пускал за руль, и она всегда и везде ездила с его водителем.

- Он безумно любил нашего сына. Гордился им. В свидетельстве о рождении в графе «Отец» указано его имя. Когда мы летали за границу, он всем показывал фотографии нашего малыша, - вспоминает женщина. - В 2011-м, когда сыну было 3 года, мы разошлись. Я все-таки не смогла простить ему тот поступок. Потом психанула и назло ему вышла замуж. Иван на меня обиделся, перестал общаться со мной и с сыном. Но после этого все-таки были еще попытки помириться. Несмотря на нашу ссору, он всегда помогал сыну.

«ВОЗДУХ ВНУТРИ ПРЕВРАЩАЛСЯ В ОГОНЬ»

Позже Елена тоже развелась, но с Иваном они больше так и не сошлись. Накануне убийства Ивана Елена улетела отдыхать с родными в Сочи. Пока летела в самолете, вспомнила, что у него скоро день рождения и нужно бы поздравить.

- В ночь перед убийством я не могла уснуть. Заснула под утро, а когда открыла глаза, увидела на телефоне кучу пропущенных. Мне звонил его друг, чтобы сообщить эту ужасную новость. У меня было такое ощущение, что я не могу дышать. Казалось, что вдыхаю воздух, а он у меня внутри в огонь превращается, - с трудом описывает тот день Елена. - Мне хотелось, чтобы мне позвонили и сказали, что Ваня жив.

Женщина тут же вылетела в Новосибирск. Была на похоронах.

- Сыну я сказала, что у папы остановилось сердце. Он тоже был на похоронах, - делится Елена. - О том, что там была за девушка, я знаю немного. Она очень молода и вообще не в его формате. А дальше лезть мне и не хочется.

Сама Елена сейчас живет вместе с сыном в Москве и работает пиарщиком в крупной экологической фирме. По словам женщины, ее сын не претендует на наследство.

- Мне как-то позвонил близкий человек Вани. Он был очень подавлен, расстроен, рассказывал, что имущество Ивана выставили на продажу, а его любимого кота выгнали из дома, сам же дом закрыли и опечатали, - добавляет Елена. - Богдану же - родному сыну Ивана - ничего после смерти папы не досталось. Я считаю, что это крайне нечестно, но участвовать в этой дележке точно не буду. Меня родители воспитали с другими ценностями.

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