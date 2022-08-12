Мужчина грозился убить девочку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности ЧП, произошедшего в рабочем поселке Коченево Новосибирской области. Напомним, там 26-летний мужчина взял в заложницы свою сожительницу, а потом — ее 16-летнюю дочку. Корреспонденты КП-Новосибирск попытались разобраться в этой истории.

О мужчине в райцентре отзываются недобро: получил судимость за незаконный оборот наркотиков, сам тоже употреблял.

- 4 раза лежал в реабилитационном центре – лечился от наркотической зависимости. За пару дней до случившегося он вернулся после очередного лечения, — рассказывают знакомые мужчины КП-Новосибирск.

41-летняя сожительница с тремя детьми была старше его на 15 лет: почему органы опеки допустили, чтобы наркоман находился в многодетной семье, предстоит разобраться следователям. Ночью 7 августа нападавший был дома вместе с сожительницей и детьми. По версии следствия, мужчина в состоянии наркотического опьянения схватил нож и взял в заложники женщину.

- Он был под действием наркотиков, требовал очередную дозу, — говорят местные жители.

Что происходило дальше, рассказывают следователи:

- Дети начали звонить в полицию и всем кому можно. Женщине удалось выбраться и тогда он схватил школьницу. Требовал, чтобы в отношении него прекратили уголовное преследование и возбудили дело в отношении того, кто сбывал ему наркотики, — описывают дальнейшие события в СК РФ по Новосибирской области. – Он угрожал убить девочку, если этого не произойдет.

Полиция вела переговоры с подозреваемым. Они отвлекли его внимание, а сотруднику Росгвардии пришлось стрелять в захватчика, чтобы остановить его.

- Подозреваемый доставлен в больницу, после оказания первой медицинской помощи задержан. 16-летней девушке, у которой были порезаны пальцы на руке, оказана медицинская помощь, 41-летняя женщина и ее 12-летний сын не пострадали, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Росгвардии.

Следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям – «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью» и «захват в качестве заложника заведомо несовершеннолетнего с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Коченевский районный суд избрал ему меру пресечения: в течение двух месяцев нападавший будет в СИЗО.

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