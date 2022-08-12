Следователи рассказали, как отчим взял школьницу в заложницы в Новосибирской области

Следователи рассказали подробности истории, произошедшей в рабочем поселке Коченево. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи рассказали подробности истории, произошедшей в рабочем поселке Коченево. Там, 7 августа, 26-летний парень взял в заложники 16-летнюю девочку.

— Подозреваемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, был со своей 41-летней сожительницей и ее несовершеннолетними детьми: 12-летним сыном и 16-летней дочерью. Сначала мужчина схватил саму женщину, приставив к шее нож. Он угрожал убить ее, если не будут выполнены его требования. А требовал мужчина вызвать полицию и прекратить возбужденное против него уголовное дело, — рассказали в областном Следственном комитете. — В какой-то момент мужчина отвлекся, и тогда женщине удалось вырваться. Но вместо нее парень схватил ее дочь, также приставив ей к горлу нож. Он также требовал освободить его от уголовной ответственности и возбудить дело против дилера, продавшего ему наркотики.

Прибывшие на место полицейские начали переговоры с мужчиной, чтобы он отпустил ребенка, а сотрудники Росгвардии схватили мужчину. Им пришлось применить табельное оружие.

После оказания первой помощи, мужчину задержали. Ему предъявили обвинение сразу по двум статьям: за покушение на убийство двух и более лиц и захват заложника. Суд отправил его в СИЗО на два месяца. Известно, что ранее сибиряк уже судим за незаконный оборот наркотиков.

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