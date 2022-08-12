Под Новосибирском мужчина взял в заложники школьницу

Мужчина проведет в СИЗО 2 месяца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Новосибирском арестовали 26-летнего парня, который взял в заложники школьницу. Сибиряк требовал, чтобы его перестала искать полиция, и чтобы с него сняли обвинение в убийстве. Также он требовал наказать дилера, продавшего ему наркотики. В противном случае он грозил убить девочку.

— Сначала обвиняемый взял в заложники мать семейства, приставив к горлу нож. От ее двух несовершеннолетних детей он требовал вызвать полицию, иначе грозил убить женщину. Один из детей вызвал правоохранителей. В это время мать вырвалась из хватки и отбежала. Обвиняемый не растерялся и схватил другого заложника — девочку, — рассказали в Коченевском районном суде.

Когда мужчина схватил девочку, он продолжил требовать вызвать полицию. Грозился убить ребенка, приставив нож к туловищу девочки.

— После прибытия сотрудников правоохранительных органов, обвиняемый высказал им условие о прекращении в отношении него уголовного преследования, освобождение его от уголовной ответственности и возбуждении уголовного дела в отношении лица, сбывшего ему наркотическое средство, а при невыполнении требований, грозил убийством несовершеннолетней, — пояснили в суде.

Мужчина уже занес нож, чтобы убить девочку, но та перехватила его руку. А дальше в дело вступила полиция. Мужчину арестовали. Суд отправил его в СИЗО на два месяца. Обвиняется сибиряк по целому ряду статьей: за убийства, за покушение и за захват заложников.

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