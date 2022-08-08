«Мой маленький тираннозавр»: новосибирцы спасли лисенка, попавшего под поезд

Ветеринары сделали четыре операции. Фото: Фото: Предоставлено группой Animal_nsk ВКонтакте

Двухмесячный лисенок попал под поезд в Первомайском районе Новосибирска. Спасли его сотрудники Росгвардии, они и вызвали волонтеров. Больше месяца лисенок провел в клинике, его спасли от заражения крови и ампутировали передние лапы. Малыш стал инвалидом, но не растерял оптимизм и любовь к жизни. Для него заказали специальную коляску, но детеныш может передвигаться и без нее, прыгая почти как кенгуру. Лисенка уже забрала к себе домой семейная пара, они зовут малыша тираннозавром.

Двухмесячного малыша нашли возле станции. Фото: Предоставлено группой Animal_nsk ВКонтакте

НУЖЕН ДОНОР ДЛЯ ЛИСЕНКА

ЧП произошло 23 июня на станции Разъезд Иня в Первомайском районе. Сотрудники Росгвардии заметили в кустах умирающего лисенка - зверек был в крови, с перебитыми лапами и тихо подвывал от боли.

- Парни позвонили нам, мы экстренно выехали за лисенком и привезли в ветклинику «Бэст». Раны были ужасные. Лисенка положили в реанимацию, он был в шоке. Видимо, лежал там и умирал давно: раны загноились, начался сепсис. Ветеринары провели противошоковую терапию, а мы бросились искать доноров лисьей крови, - рассказала КП-Новосибирск волонтер группы зоозащитников Animal_nsk Стася.

Волонтеры назвали лисенка Тео. Оказалось, малыш совсем юный - ему исполнилось всего 2 месяца. На следующий день после поступления в клинику Тео экстренно прооперировали, врачи пытались спасти передние лапки: почистили, удалили отмирающие части кожи, наложили швы. Срочно нашли донора для переливания крови - домашнего лиса из Академгородка. Это позволило сохранить Тео жизнь: состояние стабилизировалось, он начал сам есть и пить.

- Через два дня опять случилась беда. Из-за некроза пришлось удалить остатки хвоста и раздробленные пальчики на задней лапе. Ветврачи клиники «Бэст» рекомендовали найти для Тео коляску, чтобы малыш рос, развивал мышцы и ему не угрожал застой крови, - продолжает Стася.

В помощь лисенку собрали десятки тысяч рублей. Фото: Предоставлено группой Animal_nsk ВКонтакте

СТАЛ ВЕСЕЛЫМ И ДОМАШНИМ

Не прошло и недели, лисенок стал рваться гулять, пришлось найти для него шлейку. Однако швы на культях передних лап стали расходиться.

- Тео снова попал к хирургам, они провели полную ампутацию передних лап по плечи. Просто кожа, натянутая на культи, стала разваливаться. Но и тут Тео показал себя настоящим оптимистом: когда отошел от наркоза, снова стал бегать по клинике, отобрал у соседей игрушки и перегрыз их. Персонал клиники с удовольствием отправил бы его с вещами на выход, но лечение затянулось на неделю, - поделилась Стася.

Дикий лисенок стал домашним - проникся любовью к докторам и куратору, ожидая ее прихода каждый день. Юный Тео пережил четыре тяжелые операции и спустя 2 месяца попал в новый дом. Хозяева - молодая семейная пара. Девушка сразу окрестила лисенка тираннозавром.

- Лисенка забирает себе семья, которая занимается содержанием диких лис. Они просили не называть их имен, не хотят публичности. Сам Тео прекрасно адаптировался и передвигается без передних лап - прыгает почти как кенгуру. Активный и игривый парень, - добавила волонтер Стася. - Колясочка для Тео уже получена, в ближайший выходной поставим его на колеса.

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