В Новосибирске волонтеры спасают сбитого поездом лисенка

Есть вероятность, что лисенок пролежал в таком состоянии рядом с путями не один день. Фото: «animal_nsk – Новосибирск»

В Новосибирске на разъезде Иня нашли лисенка с раздробленными лапами. Малыш попал под поезд. Обнаружили его прохожие в четверг, 23 июня, и передали волонтерам. Сейчас лисенок в клинике в тяжелом состоянии.

— Состояние крайне тяжёлое. Прогноз очень, очень осторожный. Сейчас ему проводят противошоковую терапию. Если после вывода из состояния шока ему будет хоть чуть-чуть полегче будут экстренно оперировать, — рассказали волонтеры паблика ВКонтакте «animal_nsk – Новосибирск».

По словам волонтеров, лисенок давно получил травму. Когда малыша привезли в клинику, оказалось, что все лапки были в опарышах, развился сепсис. Также есть вероятность, что лисенку понадобится переливание крови.

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