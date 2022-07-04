Для сбитого поездом лисенка в Новосибирске подобрали коляску

Коляска для лисенка приедет в конце июля. Фото: «animal_nsk – Новосибирск»

Новосибирским волонтерам удалось спасти сбитого поездом лисенка. Малыша с раздробленными лапками нашли на разъезде Иня в конце июня. Врачи неделями боролись за его жизнь. Теперь с лисенком все хорошо, и он снова сможет бегать, но только на коляске, которая приедет из Санкт-Петербурга уже в конце июля.

— Колясочку изготовят 19-22 июля. Но малыш и без нее выходит гулять на улицу. И так радуется каждой прогулке. А вообще он замечательный детёныш, который совершено не понимает, что он не такой как все, — рассказали волонтеры паблика ВКонтакте «animal_nsk – Новосибирск».

Несмотря на то, что лисенок успешно пережил ампутацию и сейчас чувствует себя хорошо, есть риск повторной операции. По словам волонтеров, на передних лапках расползаются швы. Врачи делают все возможное, чтобы избежать еще одной операции.

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