Медалист из Новосибирска не поступил ни в один вуз на бюджет из-за сбоя на электронном портале

Медалист из Новосибирска не поступил ни в один вуз на бюджет из-за сбоя на Госуслугах. Фото: предоставлено героем публикации.

Отличник из Новосибирска, золотой медалист считает, что остался без бюджетного места из-за сбоя на Госуслугах. Он не смог поступить на бесплатное обучение, хотя проходил по баллам в пять московских вузов.

– В начале июля мы подавали документы в МГУ через сайт вуза. Затем узнали про Госуслуги и возможность подачи документов дистанционно через них сразу в несколько вузов, это удобнее. Поэтому также онлайн забрали все документы из МГУ, решили все делать через Госуслуги, – рассказал КП-Новосибирск пострадавший выпускник Алим*.

Однако при поступлении в МГУ у парня возникли сложности с дистанционными вступительными экзаменами, и на Госуслугах он решил не подавать документы повторно в этот вуз, а выбрал другие. Это МИРЭА РТУ – Российский технологический университет, Государственный университет управления, Финансовый университет, РАНХиГС и Московский государственный юридический университет Кутафина.

«НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ УЖЕ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ»

– И тут начались проблемы. Ближе к концу июля меня выкинуло из трёх направлений МИРЭА из выбранных пяти. Оставили те, которые я меньше всего хотел и куда сложнее всего попасть. С 28 июля мы начали писать в техподдержку Госуслуг, почему так получилось и могут ли это исправить. Они отвечали заранее заготовленными фразами, не вникая в суть проблемы, говоря лишь, что решат проблему в течение трех рабочих дней. Мы так обращались пару раз и всегда получали одни и те же ответы, – рассказал КП-Новосибирск парень. Скриншоты с ответами портала имеются в распоряжении редакции.

Пытаясь унять нарастающую панику, парень посоветовался с семьей и решил подождать ответа техподдержки. В полночь 3 августа Алим перестал надеяться на МИРЭА и попытался подать согласие на зачисление в ГУУ, так как там проходил уверенно на бюджет по баллам. Но тут случилось самое странное.

– Пытаюсь подать согласие на обучение в этом вузе, но мне сайт выдает ошибку, как будто я уже подал его в МГУ, на направление политология. Согласие можно подать только в один вуз. Но я в принципе не мог этого сделать, ведь все документы отозвал из МГУ ещё в начале июля, не сдавал обязательные вступительные экзамены в этот вуз, да и в Госуслугах к МГУ вообще не прикасался, – недоумевает Алим.

Наутро он позвонил в приемную комиссию МГУ. Там удивились, что у того, кто не сдал экзамены, появилось согласие. Отозвать его не вышло, ведь среди пяти выбранных университетов на электронном портале не было МГУ! Вот такой замкнутый круг.

В приемной комиссии МГУ ответили, что с проблемой нужно обратиться на Госуслуги. Но там по-прежнему отвечали: «Приносим извинения. Наши специалисты уже решают проблему. Вы получите ответ в течение трех рабочих дней».

– Нам позвонили из Финансового университета, сказали о том, что я прохожу на бюджет. Мы уже были готовы туда подать заявление, если нашу проблему решат, если бы согласие из МГУ отозвали, но по итогу на Госуслугах так ничего и не ответили. И я не прошел ни в один вуз на бюджет, – печально заметил парень.

ПРОВАЛ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Руководитель оперативного штаба при министерстве образования региона Оксана Василенко подтвердила КП-Новосибирск, что выпускники не первый раз страдают из-за сбоев портала.

– Я лично знаю о двух случаях, когда не подгружались аттестаты в личных кабинетах через Госуслуги. В интернете о подобных инцидентах жалоб много. Версии были разные: одномоментный заход большого количества пользователей перегружает систему и вызывает сбой, задержка верификации, неправильное заполнение со стороны школы, – объяснила руководитель оперативного штаба.

В техподдержке абитуриентов отправляют задавать вопросы в школу или в вузы. Многие, не рискуя долгим ожиданием, отправляют документы почтой.

– На мой взгляд, это непонимание ответственных лиц, что сервис влияет на судьбу абитуриента прямым образом. Необходимо было давать массовые разъяснения и работать адресно, – считает Оксана Василенко.

«УЖАСНО НЕСПРАВЕДЛИВО»

Одноклассники Алима считают его вундеркиндом. Как рассказала

КП-Новосибирск подруга выпускника Лена*, он подтягивал всех в классе и был самым трудолюбивым среди них.

– Закончил с золотой медалью, очень целеустремлённый парень. Мне вообще кажется, что он единственный из нашего класса, кто реально готовился к урокам. Если бы не он, у 90 % класса были бы тройки по физике. Да и я бы не закончила на пятерки, – поделилась с КП-Новосибирск Лена. – Поэтому это ужасно несправедливо, что человек, который никогда не списывал и действительно заслуживал поступить в самый престижный вуз на бюджет, поступил на платное только из-за Госуслуг.

В службе поддержки Госуслуг КП-Новосибирск ответили, что не регистрировали никаких ограничений в работе. Посоветовали лишь обратиться в вузы, чтобы уточнить, можно ли еще лично подать согласие после окончания приема заявлений. Также подсказали направить обращение в Минобрнауки, но причину сбоев так и не объяснили. Ранее в пресс-службе Минобрнауки признавали, что выпускникам пытаются помешать поступить хакеры.

Поступление на бюджет в вузах, куда подавал документы Алим, закончилось еще 3 августа. После публикации этой заметки на сайте kp.ru на семью мальчика вышли несколько вузов. Возможно, парню все-таки найдется бюджетное место? Мы будем следить за этой историей.

Напомним, недавно в Новосибирской области из-за аналогичного сбоя на электронном портале перенесли дату приема заявлений на охоту.

Как выяснили в Минцифры РФ, сбоя на Госуслугах действительно не было. В министерстве предполагают, что это ошибка сайта МГУ.

*Имена выпускников изменены.

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