В Минцифры РФ объяснили, почему медалист из Новосибирска не поступил на бюджет ни в один из выбранных вузов

В Минцифры РФ объяснили, почему медалист из Новосибирска не поступил ни в один из выбранных вузов на бюджет. Фото: предоставлено героем публикации / Алексей БУЛАТОВ.

В Минцифры России объяснили, почему медалист из Новосибирска не поступил ни в один из выбранных московских вузов на бюджет. Как отметили в министерстве, технических проблем на «Госуслугах» не было. Проверку провели после выхода публикации КП-Новосибирск.

Узнав о ситуации с выпускником из Новосибирска, председатель комитета Госдумы Александр Хинштейн обратился с поручением проверить, действительно ли причина была в сбое на электронном портале.

Причиной сложившейся ситуации, по заверению министерства, стала ошибка в работе системы обработки заявлений МГУ. В официальном Telegram-канале Минцифры РФ заявили, что Алим* все же подал согласие в МГУ, из-за этого и произошла ошибка.

– 28 июня абитуриент самостоятельно (не через Госуслуги) подал заявление на зачисление на факультет политологии МГУ. При этом, по данным системы обработки заявлений МГУ, вместе с заявлением абитуриентом было сразу предоставлено Согласие на зачисление, – сообщили в Минцифры РФ.

После этого, несмотря на то, что парень забрал документы, согласие все равно осталось в цифровом следе, и его автоматически «видели» на «Госуслугах». Из-за этого Алим упустил сроки поступления на бюджет в выбранные московские вузы.

– Следует отметить, что баллов по итогам ЕГЭ этому абитуриенту не хватало для поступления на бюджет ни на один из выбранных факультетов. В настоящее время он зачислен на платное отделение выбранного им вуза, – рассказали в Минцифры РФ.

Как подтвердил КП-Новосибирск Алим, он точно проходил по баллам в Государственный университет управления, МИРЭА и Финансовый университет. Через сайт РАНХиГСа было сложно отслеживать списки, поэтому в том, проходил ли он туда, парень не уверен. Однако медалист отметил, что точно не прошел по баллам ЕГЭ в МГЮА Кутафина.

Директор школы, в которой учился выпускник, дополнила, что многократно предупреждала детей о возможных трудностях при поступлении через «Госуслуги». Она сообщала о том, что возможны перегрузки серверов и задержки, так что советовала делать выбор в пользу сайтов вузов. Однако, чтобы было удобнее, Алим все же решил подать все документы в одном месте.

– Я не помню, чтобы при изначальной подаче документов в МГУ ставил галочку «согласен на зачисление». Это было в начале июля, и со стопроцентной уверенностью не могу этого отрицать. Помню, точно посылал согласие на обработку персональных данных. Но по логике, какое может быть согласие на зачисление, если еще не сданы обязательные вступительные экзамены в МГУ? – задается вопросом парень.

*имя выпускника изменено.

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