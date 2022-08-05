Что произошло в Новосибирске в ночь на 5 августа 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости на 5 августа. Фото: соцсети.

Новосибирского депутата Хельгу Пирогову МВД объявило в розыск. Это подтвердили и ее коллеги. О том, что политик покинула страну стало известно в конце июля — после того, как в отношении Пироговой возбудили уголовное дело за оскорбительный твит о погибших во время спецоперации российских военных. При этом Хельга заявила, что мандат она сдавать не собирается и планирует вести работу в удаленном формате.

37-летний спортсмен из Новосибирска уже 3,5 месяца находится в тайской тюрьме. Мужчину обвиняют в краже байка и нарушении миграционного законодательства: вовремя не продлил срок действия ковидного штампа в паспорте.

В управлении Росздравнадзора по Новосибирской задержали главу Елену Хрусталеву и начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения деятельности Александра Махнева по подозрению в мошенничестве в крупном размере. В дополнение к этому делу возбудили новое. Во время обыска силовики обнаружили поддельный диплом Махнева. А это использование заведомо поддельного официального документа — до года лишения свободы.

В Новосибирском зоопарке котенка манула решили назвать Снежинкой в честь символа Новогодней столицы. Этот титул наш город получил в 2022 году и таким образом зоопарк решил поддержать Новосибирск.

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