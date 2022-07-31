Семья из четырех человек погибла в пожаре. Фото: пресс-служба СУ СКР по НСО // соцсети

Беременная женщина с двумя детьми и мужем погибла в страшном пожаре на даче в СНТ «Энергетик» под Новосибирском. Огонь отрезал путь к спасению семьи со второго этажа, спаслась только бабушка, которая спала на первом. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Отец детей недавно купил дачу, семью называли положительной. Фото: Соцсети

РЕБЕНОК КРИЧАЛ О ПОМОЩИ

Трагедия случилась вечером 30 июля в СНТ «Энергетик» Коченевского района ближе к полуночи. Соседи погибших рассказали, как стали свидетелями ЧП:

- Вечером мы сидели дома, вдруг начал коротить свет. Я увидела в окно, как дымится дом соседей. В этот момент их ребенок очень громко закричал: «Мама, папа, помогите, спасите», - рассказала КП-Новосибирск соседка.

Женщина выскочила на улицу, соседняя дача уже пылала. На пожар сбежались очевидцы с ведрами, стали проливать стены дома. Рядом стояла 54-летняя хозяйка дачи с обгоревшей ногой, она спала на первом этаже. Сначала выбежала на улицу, потом рвалась обратно внутрь. Ведь там кричали о помощи дети.

- У них не было даже шанса. Дачный домик вспыхнул как спичка, буквально за две минуты пошел сильный дым, огонь. Семья была на втором этаже, их отрезало, не смогли спуститься. У них было маленькое окно, его не успели открыть, - рассказала КП-Новосибирск соседка.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, вызов о пожаре поступил в 23:30. К приезду пожарных соседи успели отогнать машину, которую оплавило огнем и проливали стены дома, а также соседних строений. По словам председателя СНТ, это помогло остановить риск распространения огня на другие дачи. На участок во время пожара рухнули провода и часть дач обесточило.

- К приезду пожарных обрушился пол. Тела детей, их матери, которая была беременна, и ее мужа нашли уже внизу. Бабушку с ожогами «скорая» увезла в больницу, - добавила соседка.

Соседи помогали тушить пожар ведрами, но некоторые очевидцы просто стояли и снимали. Фото: сообщество "Инцидент-Новосибирск" "ВКонтакте"

ХОТЕЛ НАГРЕТЬ ВОДУ В БАССЕЙНЕ

Погибшие — семья Бариновых* - переехали в СНТ «Энергия» всего месяц назад. Семья благополучная, 35-летний муж Владимир* работал в сфере ритейла, 29-летняя Вероника* работала в РЖД, воспитывала 11-летнюю дочь и 3-летнего сына, в свободное время развивала творческую мастерскую по вязанию игрушек вместе с дочерью. Семья купила дачный домик за 600 тысяч рублей, председатель СНТ еще весной убедил прежнюю хозяйку поменять проводку от столба в дом. В день трагедии отец наполнил огромный надувной бассейн для детей на 200 литров.

- У них бассейн стоял в ограде, вечером Владимир растопил печь и положил водонагреватель в бассейн, объяснил: чтобы вода к утру нагрелась и дети купались в теплой. А потом они пошли спать. Скорее всего, замкнуло электропроводку, начался пожар, - рассказала КП-Новосибирск соседка. - Ещё рассматривали версию, что в соседнем СНТ был праздник с ведущими, там запускали фейерверки, но закончили к 22:00. Да и искры бы не долетели.

На место пожара выехали дознаватели и следователи СУ СКР по Новосибирской области, они возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Сотрудники СК изъяли водонагреватель и остатки электроприборов для проведения экспертизы.

- Мы все до сих пор не можем отойти от произошедшего. Бабушку отпустили из больницы, приехал ее младший сын — они сейчас на пепелище. У нас в СНТ не было трагедий, последний пожар произошел 8 лет назад, без пострадавших. Мы ходим, предупреждаем людей — кто-то ставит датчики дыма и следит, кто-то лишь рукой машет, - рассказала КП-Новосибирск председатель СНТ «Энергетик». - Жалко людей... Ещё шокировало, что на самом пожаре было много чудаков, которые снимали на камеру, вместо того, чтобы взять ведра. Это, я считаю, подлость.

Редакция КП-Новосибирск приносит соболезнования родным и близким погибших. Сейчас родственники объявили сбор средств на похороны, вы можете обратиться в редакцию по номеру: 8-923-145-11-03. Мы обязательно передадим ваши контакты.

*Имена изменены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семья с двумя детьми погибла в страшном пожаре в СНТ «Энергетик» в Новосибирской области

Семья с двумя детьми погибла на пожаре в СНТ «Энергетик» в Новосибирской области 31 июля 2022 года (подробнее)

Видео смертельного пожара в СНТ «Энергетик», где погибла семья с двумя детьми, появилось в соцсетях

Единственная выжившая оказалась в больнице (подробнее)

«Бабушка пыталась их вытащить»: очевидцы раскрыли подробности смертельного пожара в СНТ «Энергетик» в Новосибирской области, где сгорела семья с двумя детьми

Очевидцы назвали возможную причину смертельного пожара в СНТ «Энергетик» в Новосибирской области, где сгорела семья с двумя детьми (подробнее)