«Бабушка пыталась их вытащить»: очевидцы раскрыли подробности смертельного пожара в СНТ «Энергетик» в Новосибирской области, где сгорела семья с двумя детьми

Бабушка пыталась вытащить четверых детей. Фото: сообщество "Инцидент. Новосибирск" "ВКонтакте"

Семья с двумя детьми 3 лет и 11 лет погибла в ночном пожаре в СНТ «Энергетик» под Новосибирском. Очевидцы рассказали подробности трагедии:

- Погиб сын хозяйки и вся его семья - беременная жена и двое детей. Бабушка в свою очередь пыталась до последнего вытащить родных, её кое-как увезли оттуда на «скорой

помощи» с ожогами. У нас дача через три улицы от места происшествия, и как нам рассказали, причиной могла стать искра от фейерверка, который запускали на участке одного из соседних домов, - сообщила соседка в группе «Инцидент. Новосибирск» «ВКонтакте».

Напомним, сообщение о пожаре в СНТ «Энергетик» Коченевского района поступило в МЧС 30 июля около 23:46. Двухэтажный дачный дом горел по всей площади открытым огнем, произошло обрушение потолочного перекрытия. Открытый огонь потушили через 35 минут. На месте обнаружили тела 35-летнего мужчины, 29-летней женщины, 3-летнего мальчика и 11-летней девочки.

Единственная выжившая — 54-летняя женщина оказалась с ожогами в местной больнице.

- Возбуждено уголовное дело по факту гибели 4 человек в результате пожара по признакам преступления о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.В ходе осмотра места происшествия изъяты электроприборы, фрагменты электрических проводов, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

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