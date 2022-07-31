Видео смертельного пожара в СНТ "Энергетик", где погибла семья с двумя детьми, появилось в соцсетях

Ночной пожар унес жизни четверых человек. Фото: сообщество "Инцидент. Новосибирск" "ВКонтакте"

В Новосибирской области семья с двумя детьми 3 и 11 лет погибла в ночном пожаре на даче.

Очевидцы выложили видео с места трагедии в СНТ «Энергетик» в сообществе «Инцидент. Новосибирск»:

- 30 июля в 23:46 от очевидца поступило сообщение о возгорании в двухэтажном дачном доме СНТ «Энергетик» в поселке Чик. На момент прибытия подразделений дом горел открытым огнем, обрушилось потолочное перекрытие. 35 минут понадобилось пожарным чтобы ликвидировать открытое горение, на месте пожара обнаружены тела четверых человек, - прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В пожаре погибла семья 35-летнего местного жителя Виктора, говорят соседи. На пепелище также обнаружили тела 29-летней женщины, его жены, и детей, 11-летней девочки и 3-летнего мальчика. В СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело.

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