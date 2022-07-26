Налетчиков отправили в СИЗО. Стоп-кадр из камер наблюдения/«Инцидент Новосибирск»

Стали известны подробности налета на ювелирный магазин в городе Оби. Шестеро разбойников в масках ворвались в «585*Золотой». Камера наблюдения засняла, как они разбивали витрины и спешно скидывали украшения в огромную сумку. Потом попытались скрыться на такси, но не вышло: на светофоре попали в ДТП, виновниками которого стали сами: преступники торопились, не хотели ждать зеленый сигнал светофора, начали таранить другие авто и в итоге завязли на дороге.

Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили в прокуратуре города Оби подробности случившегося.

- Нападавшим от 20 до 30 лет, часть из них прописаны в Новосибирской области, часть - в Алтайском крае. Половина из них ранее были судимы, - рассказали КП-Новосибирск в ведомстве. - Почему они решили ограбить ювелирный магазин именно в городе Оби, была ли у них какая-то наводка, предстоит выяснить.

Перед нападением все шестеро находились в Новосибирске, с помощью мобильного приложения вызвали такси на улицу Станционную.

- Как только такси приехало, они схватили водителя, связали и запихали в багажник. После этого поехали на его машине в Обь, - продолжают в прокуратуре города Оби.

Что происходило дальше, описывают очевидцы случившегося.

- Сначала были слышны хлопки, похожие на выстрелы (на кадрах с камеры наблюдения видно, что у одного из парней в руках оружие). Забрав украшения, налетчики сели в машину такси, - описал события КП-Новосибирск очевидец Сергей Бордунов.

В это время в одном из соседних магазинов нажали тревожную кнопку. До приезда охраны грабители успели проехать считаные метры: скрыться им помешали светофор и их же спешка.

Для всех шестерых суд уже избрал меру пресечения.

- Ближайшие два месяца нападавшие проведут СИЗО, - уточнили в прокуратуре города Оби.

Ответить налетчикам придется не только за разбой, но и за нападение на таксиста и его похищение. Хотя в целом водитель не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности ограбления ювелирного магазина в Оби Новосибирской области

По словам очевидца, грабители устроили массовое ДТП, пытаясь сбежать (подробнее)

«Дети шли с праздника, а тут перестрелка»: в городе Обь Новосибирской области вооруженная толпа ограбила ювелирный магазин

В Оби задержали вооруженную группу, напавшую на ювелирный магазин (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber