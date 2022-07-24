Стали известны подробности ограбления ювелирного магазина в Оби Новосибирской области

В городе Обь злоумышленники ограбили ювелирный магазин. Фото: стоп-кадр из видео / «Инцидент Новосибирск»

Вооруженная толпа как минимум из четырех мужчин ограбила ювелирный магазин в городе Обь. КП-Новосибирск выяснила подробности произошедшего.

Напомним, ограбление произошло в субботу, 23 июля. Неизвестные в масках ворвались в ювелирный магазин «585*Золотой» и начали разбивать витрины. Украшения мужчины в черных масках складывали в мешок.

Еще они угрожали продавцу оружием. К счастью, в соседних магазинах нажали тревожную кнопку. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции. Преступников задержали на светофоре при попытке покинуть место преступления.

КП-Новосибирск нашла свидетеля произошедшего. Сергей Бордунов рассказал, что именно видел своими глазами.

- Сначала были слышны хлопки, похожие на выстрелы. Забрав украшения, злоумышленники сели в такси. Такси это была их машина. То есть они не вызывали, а изначально приехали на нем, - сообщил КП-Новосибирск Сергей.

По словам молодого человека, злоумышленники проехали метров 200. К этому времени за ними уже гнались.

- Когда они подъезжали к перекрестку, горел красный сигнал светофора. Все авто стояли, что было большой проблемой для преступников. Не сбавляя скорости, они протаранили несколько машин. Вроде бы три, - поделился с КП-Новосибирск Бордунов. – На светофоре после столкновения их автомобиль остановился. Там грабителей и задержали. Кстати, все они были другой национальности.

Сергей считает всю эту историю мутной. А все потому, что ОМОН по рассказу молодого человека очень быстро появился на месте ограбления.

- Ладно ГБР – они всегда наготове. Но откуда так быстро появился ОМОН? – задается вопросом парень.

В соцсетях интернет-пользователи предположили, что спецподразделение Росгвардии работало по наводке. Мол, они были в курсе готовящегося нападения на ювелирный магазин. Как было на самом деле – пока неизвестно.

КП-Новосибирск пообщалась с еще одним очевидцем Максимом*.

- О произошедшем мне рассказали местные парни с Оби. По их словам, на продавца наставили пистолет и начали разбивать витрины, - уточнил сибиряк. – Спустя некоторое время я подъехал к этому магазину. Там было много полицейских. Самих злоумышленников увезли в Обской отдел полиции.

ОФИЦИАЛЬНО

КП-Новосибирск попыталась выяснить подробности у МВД. Однако там ответили, что пока не располагают необходимой информацией.

В сети ювелирных магазинов «585*Золотой» сказали перезвонить в понедельник.

Тогда КП-Новосибирск связалась с пресс-службой ГИБДД по Новосибирской области, чтобы узнать – действительно ли злоумышленники спровоцировали массовое ДТП.

- Обычно информацию про резонансные ДТП мы выкладываем сразу. А тут вы на кого-то ссылаетесь… Направляйте запрос, и мы оперативно отреагируем, - ответили в пресс-службе.

Ранее появилось видео ограбления ювелирного магазина в городе Обь Новосибирской области. На записи с камер видеонаблюдения можно увидеть, как в магазин ворвались четверо мужчин. На троих была черная одежда, четвертый решил отличиться и надел белую кофту с капюшоном.

* имя изменено по просьбе очевидца

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