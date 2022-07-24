Появилось видео ограбления ювелирного магазина в городе Обь Новосибирской области

В Новосибирской области злоумышленники ограбили ювелирный магазин. Фото: стоп-кадр из видео «Инцидент Новосибирск»

В Сети появилось видео ограбления ювелирного магазина в городе Обь. Запись опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск».

Напомним, в субботу, 23 июля, неизвестные в масках попытались ограбить ювелирный магазин «585*Золотой», который находится на улице Ломоносова в доме №11/1. Злоумышленников задержали на светофоре при попытке скрыться с места преступления.

На записи с камер видеонаблюдения можно увидеть, как в магазин ворвались четверо мужчин. На троих была черная одежда, четвертый надел белую кофту с капюшоном.

Злоумышленники начали разбивать витрины и перекладывать украшения в мешок. Они действовали быстро и слаженно.

Ранее КП-Новосибирск писала, что преступники угрожали продавцу ювелирного магазина оружием.

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