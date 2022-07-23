«Дети шли с праздника, а тут перестрелка»: в городе Обь Новосибирской области вооруженная толпа ограбила ювелирный магазин

Грабителей почти сразу же задержала оперативно-розыскная группа. Фото: предоставлено очевидцем.

Днем 23 июля в городе Обь под Новосибирском была стрельба. Неизвестные в масках пытались ограбить ювелирный магазин «585*Золотой» на улице Ломоносова в доме №11/1. Они разбили витрину и навели оружие на продавца.

— Я все видела с улицы. Вокруг куча народу, дети идут с праздника, а тут перестрелка. Преступников было трое или четверо, спланированное вооруженное ограбление средь бела дня. Ужас, — поделилась с КП-Новосибирск очевидица событий Елена.

По словам женщины, в здании, которое грабители пытались взять штурмом, находится большой павильон, в нем много разных магазинов. Другие продавцы не дали золоту попасть в чужие руки.

— Думаю, все обошлось благодаря тому, что во всех магазинах нажали кнопку охраны. Приехало очень много полицейских. Воришек задержали у светофора, у них шансов не было. Я так понимаю, что их заранее там ждали, — говорит Елена.

ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск прокомментировали ситуацию.

— Проводилось оперативно-розыскное мероприятие, более подробная информация будет позже, — рассказали в областном МВД.

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