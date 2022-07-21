В Новосибирской области нашествие гадюк

В Новосибирске стали чаще попадаться гадюки - в Советском районе поймали сразу несколько змей. Фото: Алиса БОГОМОЛОВА.

Новосибирскую область атакуют гадюки. За лето их видели в нескольких местах: в Бердске, Ордынском и Колыванском районах. Ловили гадюк и в Советском районе Новосибирска. Как же не стать жертвой змеи, повстречав ее на тропинке?

Как рассказала «КП»-Новосибирск» координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова, гадюки обычно попадаются людям на природе, но могут заползти и в город.

— Их стали часто встречать в Академгородке, но это и у нас вызывает удивление. Скорее всего, змей не стало больше, просто люди начали чаще их замечать. Укус гадюки ядовит, поэтому при встрече со змеей лучше к ней не подходить и не трогать, а обойти стороной. А если змея попалась во дворе дома или в квартире, нужно накрыть ее емкостью и позвонить в Центр реабилитации диких животных, — рассказала «КП»-Новосибирск» Алиса Богомолова.

Эту змею засняли в селе Усть-Чем Искитимского района. Фото: Алена СУББОТИНА.

Гадюка внешне похожа на безобидного ужа. Самое яркое отличие — отсутствие у нее двух желтых пятен на голове. У гадюки более короткое тело, от 70 до 100 сантиметров в длину, в то время как уж может достигать 1,5 метра в длину. Вдоль спины у гадюки может быть узор из темных ромбов.

Обычно гадюки встречаются в лесистой местности, привлекают их также разные камни и коряги, за которыми можно укрыться.

— Змеи боятся человека не меньше, чем он их, и первыми нападают только в случае крайней необходимости. Например, если человек не заметил змею и наступил на нее, она укусит. Гадюки ядовиты, но их яд для взрослого человека не смертелен, — поясняет Алиса Богомолова.

В Ордынском районе области даже составили памятку о первой помощи при укусе гадюки. Вокруг ранок появляется припухлость, а само место сильно болит, также у человека повышается температура.

— В качестве первой помощи ранки следует обработать спиртом, йодом или зеленкой, а затем перевязать и оставить укушенную часть тела неподвижной. Пострадавшему нужно давать обильное питье, а также как можно скорее доставить в больницу, — гласит памятка.

Гадюки особо опасны для детей и домашних животных. Фото: Алена СУББОТИНА.

КСТАТИ

А если укусила собаку?

Домашние животные, особенно собаки, тоже становятся жертвами гадюк, ведь они не знают, как себя вести с рептилиями. А любопытство в итоге заканчивается тем, что змея пугается собаку и начинает нападать. Специалисты предупреждают: укус гадюки с большой вероятностью приведет к смерти питомца.

— Все зависит от количества яда у змеи. Яд действует на центральную нервную систему, в первую очередь блокирует дыхательные центры, парализуя мышцы. Если змея выпустила полноценную дозу, собака умрет в течение 10-15 минут. Тут практически ничего не поделаешь. Бывают «пустые», неядовитые укусы, когда гадюка хочет не убивать, а лишь отпугнуть. Бывает, что она выпускает яд не слишком большой концентрации. Если все-таки есть запас времени, нужно бежать в клинику. Точно могу сказать, что в ветклиниках Новосибирской области антидот никто не найдет, но эффект могут дать гормональные препараты внутривенно. Чем меньше по размеру питомец, тем больше вероятность летального исхода, — прокомментировал «КП»-Новосибирск» заместитель заведующего терапевтическим отделением хирург ветеринарной клиники «Ноев ковчег» Павел Ислямов.

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