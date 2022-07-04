В центре Академгородка поймали двух гадюк

В Советском районе Новосибирска в магазин на улице Терешковой заползла змея. Фото: предоставлено Алисой Богомоловой

В Советском районе Новосибирска в магазин на улице Терешковой заползла змея. Как выяснилось позже — это была гадюка. Недалеко от здания обнаружили еще двух змей.

— Сотрудники магазина обнаружили змею на цокольном этаже и сообщили нам. Мы с коллегами-волонтерами приехали на место, нашли эту змею, оказавшуюся гадюкой, и решили осмотреть окрестности. Как оказалось, не зря. На расположенной рядом клумбе с сухой травой и камушками нашли еще двух гадюк, — пояснила КП-Новосибирск волонтер Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Змей нашли недалеко от жилого дома. Фото: предоставлено Алисой Богомоловой

Волонтер отметила, что гадюк, как правило, редко можно заметить в городских реалиях. Они обычно предпочитают селиться в нежилых кварталах. Яд этих змей может быть опасен для животных и детей, но взрослому человеку он смертельно вреда не нанесет.

Как пояснили зоозащитники, эти змеи — еще молодые особи. Когда они сбросят свою шкуру — их отвезут за город и отпустят.

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