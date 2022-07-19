В Бердске на пляже нашли ядовитую гадюку

В Бердске отдыхающие на пляже заметили черную змею. Фото: "Типичный Бердск"

В Бердске отдыхающие на пляже заметили черную змею. Сибиряки сфотографировали ее и выложили в соцсети. Как выяснилось позже, это оказалась гадюка.

— Бердск — вполне стандартное место их обитания, там уже раньше встречали гадюк, — пояснила КП-Новосибирск координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова. — Конкретно на пляже змей привлекаю разные камни и коряги, где можно укрыться.

В ЦРДЖ также отметили, что сами по себе гадюки не нападают на людей и обычно стараются уползти от опасности. Кроме того, их яд для взрослого человека не имеет смертельной опасности. Такой исход может быть, только если от укуса пострадает ребенок или животное.

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