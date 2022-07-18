Коллеги Дмитрия Колкера, обвиненного в госизмене, рассказали, кому он читал лекции в Китае

Дмитрия Колкера заподозрили в госизмене после лекций в Китае. Фото vk.com

Есть такое фигуральное выражение – «унести тайну с собой в могилу». Оно очень точно описывает трагичную историю новосибирского ученого, преподавателя НГУ Дмитрия Колкера. Оперативники ФСБ задержали его по подозрению в государственной измене, 30 июня суд отправил ученого в Следственный изолятор. Но страдающему онкологией физику стало плохо, арестанта перевезли в больницу, и 2 июля он умер.

Силовики считают, что доктор физико-математических наук выдал секретные научные разработки во время командировки в Китай в 2018 году. И Колкера даже успели допросить. Но вот процесс, который расставил бы все точки над «i», уже не состоится. Позиция родных Колкера – однозначная. Вдова и сын утверждают, что не виновен. Да, в Китай ездил, выступал, но темы докладов официально согласовывал в России, не было там никаких секретов. Что же это за темы? И кому читалась эта лекция? Мы попытались разобраться.

ПЕРЕД КЕМ ВЫСТУПАЛ КОЛКЕР?

Есть копия экспертизы курса китайских лекций Колкера. В ней – перечень материалов, одобренных ученому для прочтения в China talent and technology cente (Китайский центр талантов и технологий). Кроме этого редакция КП-Новосибирск запросила в НГУ список его учебно-методических трудов. В полученном ответе мы нашли курс, который ученый и прочел в той самой командировке.

«Курс лекций «Физические основы лидаров». Прочитан в 10 аэрокосмической академии КНР в 2018 году в рамках сотрудничества. Курс из 12 лекций», - говорится в ответе НГУ редакции КП-Новосибирск.

Можно обратить внимание на некоторое разночтение. В данных госуниверситета речь идет про китайскую аэрокосмическую академию, а в экспертизе говорится о предназначении материалов для Китайского центра талантов и технологий.

Приглашение от Китайского центра талантов и технологий и заключение, что лекция возможна, не представляет из себя ничего секретного. Фото: Максим Колкер\vk.com

Может быть, «центр талантов» - компания, которая занимается внедрением инновационных технологий в КНР. Возможно, Колкер выступал в академии, но под эгидой Центра. Но если так, то разве эти тонкости не должны быть официально зафиксированы? Или их специально обошли стороной?

Судя по источникам в интернете, 10 аэрокосмическая академия КНР, где шли лекции о лидарах - подразделение CASC (China Aerospace Science and Industry Corporation). Переводится - Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация. Она занимает 18 место в списке крупнейших оборонных предприятий в мире и находится под санкциями США как оборонное предприятие. Если так, то перед новосибирским физиком все-таки были не совсем обычные студенты.

ЛИДАРЫ - ЧТО В НИХ СЕКРЕТНОГО?

Теперь разберемся и с тематикой выступления – «Физические основы лидаров».

Лидар – это технология измерения расстояния с помощью лазера, используется и на гражданке, и у военных. За комментарием обращаемся к кандидату физико-математических наук Андрею Паулишу.

- Как мне известно, сегодня лидары, как самостоятельные изделия, к системам вооружения, военной и специальной техники не относятся. Другое дело, компоненты лидара, например, лазер, может использоваться в различных оптических средствах локации, наблюдения и разведки, в том числе используемых военными, - рассказал КП-Новосибирск Паулиш. - Вопрос об относимости лидаров к «исключительно мирной технологии» не совсем корректен. Транзистор – это «исключительно мирная технология»? А лазер? Всем известен современный лазерный комплекс «Пересвет», стоящий на вооружении Министерства обороны РФ. Но это не значит, что тема лазеров является секретной. Так же и с лидарами. Вопрос не в их устройстве, а в их использовании. Более простой пример – лопата. Ей можно копать погреб, а можно окопы или применять в рукопашном бою. Отсюда, лопата – секретная информация?

Если коснуться истории применения лидара, то военные «копают» этой «лопатой» не первый десяток лет. Еще в 2006 году тогдашний министр обороны России Сергей Иванов приказал взять на вооружение армии комплекс, разработанный на основе лидара. И применять для разведки - радиационной, химической и биологической. МЛК-3 – комплекс, о котором идет речь – способен сканировать окружающее пространство и выдавать информацию о мельчайших изменениях в атмосфере.

А вот что говорят о лидаре наши западные «друзья». Издание «Военное обозрение» цитирует руководителя дивизиона геопространственных решений американской промышленной компании Textron Systems Мэта Морриса:

- Лидар представляет собой реально удивительный массив данных, поскольку он предоставляет обширнейшую детализацию поверхности Земли […] Возможно, одним из самых мощных сценариев использования, о котором я слышал от наших военных заказчиков, является сценарий развертывания в незнакомой местности, ведь им необходимо знать, куда им предстоит идти... подняться на крышу или перелезть изгородь.

Если рассказывать о технологиях лидара простыми словами, они позволяют издалека составить 3D-проекцию местности. Не фотографию сделать, а именно трехмерную модель.

Эти факты, конечно, даже косвенно не свидетельствует о виновности Колкера. Он мог обладать сколько угодно богатым багажом секретных сведений, но при этом рассказывать иностранцам исключительно разрешенные и согласованные данные. У противоречивой информации о слушателях, возможно, тоже есть объяснение. Как было на самом деле, похоже, мы не узнаем – все скрыто грифом «секретно».

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