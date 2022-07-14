Кот-медбрат Миша помогает пациентам новосибирской ветклиники

Кот живет в клинике три года. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В одной из новосибирских ветклиник уже три года живет кот с необычной историей. Сюда хвостатый товарищ попал из-за жестокости людей. Сейчас его хозяева - врачи клиники, а друзья - посетители. Журналисты КП-Новосибирск съездили в гости к Мише и узнали, как проходит его день.

ПУШИСТЫЙ АНТИСТРЕСС

В родном Новокузнецке Миша любил ходить по улице без надзора, но самостоятельные прогулки закончились больничными стенами. Жестокие люди без повода выстрелили дробью в мордочку животного. Хозяйка повезла Мишу на лечение в Новосибирск. Хирурги ветклиники прооперировали кота и оставили на восстановление. Поначалу все шло хорошо, женщина регулярно звонила врачам, оплачивала счета. Но потом связь с ней прервалась.

Экскурсию по клинике для нас провел хирург и терапевт Павел Ислямов. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

- Это давняя история, поэтому причину точно сказать не могу. Мы предполагаем, что хозяйка перестала выходить на связь, потому что сильно заболела. Узнали это от ее сына. Так Миша поселился у нас, уже три года живет. Теперь это его дом, - рассказал КП-Новосибирск Павел Ислямов, заместитель заведующего терапевтическим отделением, хирург ветеринарной клиники «Ноев ковчег».

На новом месте для Миши нашлась ответственная работа. Когда есть настроение, кот спускается на первый этаж, где посетители ждут своей очереди. Он ложится на крышку террариума и позволяет себя гладить - словно понимает, что людям нужна его поддержка.

Компанию в лежании на террариуме Мише составляет игрушечный тигр. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

- Посетители клиники почти всегда испытывают стресс. Они волнуются за питомцев, даже если пришли на банальную сдачу крови: а вдруг врач поставит серьезный диагноз? Мы хотим отвлечь их от тревожных мыслей. Для этого в зоне ожидания обитают милые животные: грызуны, птички, рыбки. И там же отдыхает кот, - объясняет Павел.

Кота-медбрата знают и любят. Посетители его гладят, говорят комплименты: он и умный, и красивый, и мордаха у него замечательная. Но по характеру Миша - флегматик: к милостям относится спокойно. Пусть люди делают что хотят, главное, чтобы не пытались брать на руки. Таких вольностей Миша не одобряет, может и зашипеть на обидчика.

КЛАДОВЩИЦА ЛЮДА НАШЛА ПОДХОД

К ласкам незнакомцев Миша равнодушен. Но любимчики у него все-таки есть. Сердце его принадлежит одной женщине - кладовщице Люде. Поэтому на складе кота можно встретить так же часто, как в холле на первом этаже. К тому же там стоят его мисочки.

Мы заглянули на склад, чтобы посмотреть на быт Михаила. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

- Моя сменщица Люда трясется над Мишей больше всех. В ее смену котику можно спать где угодно, хоть на рабочем столе. Сейчас Люда в отпуске, поэтому присматриваю за ним я, - поделилась с КП-Новосибирск Надежда Малякина, работница клиники.

Врачи кормят Мишу диетическим кормом, но иногда балуют вкусняшками. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

С Мишей нянчится весь коллектив. К коту привыкли, его здесь любят. Кто-то пройдет мимо и погладит, кто-то поиграет. Кормят его сотрудники склада или врачи стационара.

«Я ОЧЕНЬ ВОЛЬНЫЙ КОТ»

На крылечке Миша сидит часто. Он вообще свободолюбивый кот, привык к улице и прогулкам еще в Новокузнецке. У него на ошейнике болтается адресник с надписью: «Я - очень вольный кот Миша». По словам врача, из-за долгого сидения в помещении кот может заболеть, поэтому его самовольным отлучкам никто не мешает. Смирились.

- Если его запереть в помещении, он начнет стрессовать. У Миши хроническая болезнь почек, и из-за стресса она обострится. Сейчас он в абсолютной гармонии. Захотел - у крылечка полежал, захотел - пошел в кустах шариться или на птиц охотиться. Если Мишаня захочет пообщаться, подонимать кого-то, то отправится в соседний магазин. Он будет сидеть там и смотреть на посетителей. Нам его оттуда регулярно приносят, - добавляет Павел Ислямов, глядя на Мишу, который развалился в траве под солнышком.

Удержаться и не погладить серого милаху невозможно. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Каждый день новой Мишиной жизни проходит одинаково хорошо. Для местного жителя открыты все двери. Врачи даже разрешают ему посидеть на приеме пациентов. Только с одним условием: вести себя тихо и никого не отвлекать. Этому котику несказанно повезло. Врачи смогли подарить ему не только новую мордашку, но и новую жизнь.

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