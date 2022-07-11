Новосибирский кот-администратор ветклиники прославился на Первом канале

Миша был котом-бегунком, но затем получил должность в ветклинике. Фото: Предоставлено клиникой "Ноев Ковчег"

В Новосибирске кот Миша, который работает администратором ветлиники, попал на Первый канал. Ветврач Павел рассказал, как бродячий кот стал талисманом:

- Любой поход в клинику – это стресс. Миша – один из первых, кто встречает и провожает гостей. Он расслабляет тем, что ему дозволено все. Люди видят, что он ходит по стойке ресепшена, спит, где хочет. Его можно потискать, это талисман, менеджер по счастью, – рассказал журналистам «Первого канала» Павел Ислямов.

Год назад КП-Новосибирск рассказала историю кота Миши. Раньше кот жил в Новокузнецке, где стал жертвой живодеров – неизвестные выстрелили ему дробью в пасть. Хозяйка отвезла пострадавшего в ветклинику «Ноев Ковчег» в Новосибирске. Врачи провели несколько операций и готовили животное к выписке, но неожиданно хозяйка тяжело заболела и перестала отвечать.

Дважды кота пытались пристроить в добрые руки, но клиника стала для Миши вторым домом. Мише выделили отдельный кабинет, кот освоился и стал гулять по клинике, а затем исследовал окрестности площади Калинина. Стал местной знаменитостью, выклянчивая беляши и шашлыки. Доктора стали просить торговцев не кормить животное вредной пищей, в ответ кот сбежал и оказался в приюте на ОбьГЭСе.

Пришлось посадить животное под арест. Вскоре Миша исправился и стал работать администратором – осматривал владения, спал на крышке террариума, приносил мышей безногой собаке и радовал посетителей. Даже взял под опеку котенка-отказника, став ему и мамой и папой.

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