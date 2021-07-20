Спасенный от живодеров кот работает в новосибирской ветклинике охранником

Мише прострелили челюсть, но ветврачи спасли мордочку кота. Фото: предоставлено ветклиникой "Ноев Ковчег"

Раньше Миша был обычным домашним котом, сыто жил в Новокузнецке, гулял без поводка и доверял людям. Но на его пути однажды встали злые люди. Садисты совершенно без повода наставили на кота ружье и выстрелили дробью в пасть. В своем небольшом городке Мишка умер бы от полученного ранения, но заботливая хозяйка привезла его к докторам в Новосибирск. Ветеринары сшили мордочку кота заново, уже хотели выписать домой в Новокузнецк, но внезапно хозяйка животного тяжело заболела.

— Неожиданно хозяйка пропала — перестала брать трубку и отвечать на сообщения, хотя ежедневно интересовалась состоянием Миши и регулярно оплачивала все счета. Через некоторое время мы узнали, что женщина сама попала в больницу. А потом и вовсе связь с ней прервалась. Миша остался у нас. Мы дважды пытались его пристроить в новые семьи, но, увы, в обоих случаях это заканчивалось жесткими конфликтами с другими животными. Мы оставили Мишу у себя в клинике. Сначала он стал гулять у нас по ночам, потом в рабочее время. И, постепенно, он начал тусоваться в шашлычных и прочих заведениях на пл.Калинина — прикидывался бездомным и голодным и получал желанные порции! Об этом «досуге» Михаила мы узнали случайно, когда один из наших сотрудников встретился с ним в очереди за беляшами, — рассказала КП-Новосибирск основатель клиники «Ноев ковчег» Наталья Паскаль.

Кот сбегал и клянчил беляши на площади Калинина. Фото: предоставлено ветклиникой "Ноев Ковчег"

Казалось, что приручить этого разгульного кота к жизни в помещении просто невозможно - будет сбегать. Но доктора не сдавались. Раз за разом обходили все точки фастфуда в округе в поисках пациента, просили торговцев не кормить животное не полезной для кота пищей, даже если он сильно просит и делает вид, что готов упасть в голодный обморок. Лечащий врач настаивал на диете, ведь у Миши были проблемы со здоровьем, не только из-за ранения и операций, но еще и хроническое заболевание почек, при котором показано специальное диетическое питание. Шашлычники отнеслись к просьбе с пониманием и для кота лавочку с халявой закрыли. Все думали, что голодный усач наконец-то будет жить в клинике. А он вдруг пропал.

Через несколько дней ветеринары увидели фото своего «потеряшки» в интернете. Оказалось, что зоозащитники забрали кота в приют на ОбьГЭС. Пришлось выкупать Мишку и сажать под арест с адресником на ошейнике.

После побега кот взял на себя роль «кошачьего охранника» ветклиники. Каждый день выходил в холл, осматривал свои владения, спокойно шел мимо собак и спал на крышке террариума. Как профессиональный вахтер: разговоры, лай собак, телефонные звонки пропускал мимо ушей.

Миша стал охранником для ветеринарной клиники, который спит на вахте. Фото: предоставлены ветклиникой "Ноев ковчег"

Но вот случился переезд в новое здание и кота вновь заперли — чтобы не сбежал в старый офис по привычке. Зоопсихолог рекомендовала: максимум тепла, ласки, любви и вкусностей, но — в периметре «дома». Миша — главный старожил клиники, его полюбили не только сотрудники и клиенты зооветцентра, но и животные. Миша приносит с охоты крыс и мышей собаке Руте, у которой нет лап, но есть зубы и аппетит! А еще, кот не дал упасть духом котенку-отказнику, взяв его под опеку. Стал для малыша папой и мамой — вылизывал, согревал и учил навыкам кошачьей жизни.

— Миша — очень самоуверенный кот, независимый и уравновешенный. Ходит — где вздумается, даже в хирургию может зайти, куда меня не пускают! — характеризует питомца Наталья. — Миша честно зарабатывает свой «хлеб», как кошачий охранник «Ноева ковчега». И теперь ему, пожалуй, нравится его новая жизнь и множество друзей вокруг. Он успокоился, присмирел и побегов больше не совершает. Любовь и забота — лучшая реабилитация.

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