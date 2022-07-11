Маски разрешили снять всем, кроме врачей: вирусологи оценили смягчение ковидных мер в Новосибирске

Заболеваемость коронавирусом может увеличиться к осени. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В управлении Роспотребнадзора Новосибирской области заявили, что к осени 2022 года заболеваемость коронавирусом вновь может начать расти.

— Ситуация стабильная, но регистрация ковида продолжается. Мы на ноль не ушли, ожидаем, что возможен подъём в августе-сентябре, — так сказал на оперативном совещании 11 июля главный санитарный врач региона Александр Щербатов.

Между тем в Новосибирской области продолжают снимать коронавирусные ограничения. Сегодня убрали пункт по заполняемости залов и рассадке: теперь в театрах, ресторанах и прочих общественных местах посетителей не будут разделять свободные места и пустые столики. Убрали ограничения и для аквапарков, аттракционов, танцплощадок, детских развлекательных центров. А маски разрешили снять всем, кроме врачей.

Но в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Основную ставку в борьбе с вирусом делают на вакцинацию. Неужели ковид сравнялся по статусу с привычным ОРВИ? Мы узнали у вирусолога, можно ли теперь жить, не обращая внимания на некогда сильную угрозу.

— Меня решение Роспотребнадзора огорчает, поскольку осенью всегда начинается период острых респираторных заболеваний, в любом случае, есть коронавирус или нет. Не понимаю, почему дали такие рекомендации. Я бы рекомендовал сохранять здравый смысл, людям из групп риска по-прежнему соблюдать противоэпидемические правила, носить маски. Это касается в первую очередь людей старше 65 лет, людей с диабетом, с хроническими заболеваниями, с повышенными индексом массы тела, и не помешают всем остальным, —рассказал КП-Новосибирск Сергей Нетесов, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета. —Сейчас циркулирует несколько субвариантов "омикрона": БА.2, БА.3, БА.4, БА.5. Но тут важнее то, что люди продолжат умирать, неважно, каким вариантом они заражаются. В России за день заболевают около 3 тысяч человек, умирают по 50-60, в основном из групп риска. На таких цифрах мы находимся с начала мая. Я бы обращал внимание на них в первую очередь.

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