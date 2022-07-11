В Новосибирской области осенью ждут новый всплеск заболеваемости коронавирусом

В Новосибирской области может вырасти заболеваемость коронавирусом к сентябрю. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирская область готовится к росту заболеваемости коронавирусом в сентябре. Об этом в понедельник, 11 июля, рассказал глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

– Мы на ноль не ушли, но в принципе ожидаем, что подъем ближе к осени – в сентябре – возможен. Если судить по тому, что у нас преобладает коронавирусная инфекция с клиникой ОРВИ, а у нас более 8000 заболеваемость ОРВИ и превышение эпидпорога среди взрослого населения, то какой-то незначительный подъем может произойти ближе к осени, – сообщил Александр Щербатов.

Также глава управления напомнил, что необходимо соблюдать элементарные меры профилактики и вовремя ревакцинироваться.

– С коллегами, с соседними губернаторами общаюсь, пока все спокойно, – заметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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