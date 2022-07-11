В Новосибирской области снимут коронавирусные ограничения на проведение массовых мероприятий

Новосибирцы снова смогут собираться на больших городских праздниках. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области предложили снять ограничения на количество человек при проведении мероприятий. Также отменили масочный режим для предпринимателей. Об этом в понедельник, 11 июля, во время оперативного совещания в правительстве региона заявил первый замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

– Мы рекомендуем отменить ограничения по заполняемости, также условия исходя из площади на одного посетителя при проведении всех официальных спортивно-физкультурных мероприятий, при осуществлении деятельности в области физической культуры и спорта, в аквапарках, аттракционах, в детских развлекательных центрах, – сообщил замгубернатора.

Также Юрий Петухов предложил снять запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе религиозных. Ограничения также снимут на танцполах в клубах.

Оперштаб порекомендовал отменить обязательный масочный режим для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги населению. Однако масочный режим продолжает быть обязательным для медработников, в регионе сохраняется режим повышенной готовности.

Доклад поддержал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber