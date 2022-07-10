«Шел покупать кроссовки»: родные рассказали, как 14-летний подросток погиб, попав под поезд в Новосибирске

Трагедия случилась на железнодорожном переезде станции "Инская". Фото: Предоставлено Лилией Кудряшевой // сообщество "Моя Первомайка" "ВКонтакте"

14-летний Костя погиб, попав под поезд в Первомайском районе. Мальчика ещё живым доставили в больницу, он потерял очень много крови. Местные жители пошли в доноры, чтобы спасти ребенка, но подросток скончался. Теперь его мама просит обезопасить переезд, где случилось ЧП. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Трагедия на Первомайке случилась днем 8 июля. Утром восьмиклассник Костя как обычно помогал маме по дому, та дала ему денег на новые кроссовки. Мальчик пошел с двумя друзьями в магазин на другую сторону Первомайки в торговый центр — с частного сектора улицы Первомайская на улицу Подбельского. Шли через пути на станции Инская, путь преградил товарный поезд. Ребята решили не ждать и перелезть через него.

— Дети полезли через поезд, поезд дернулся, и Костя упал под него. Он был с двумя друзьями, они по очереди лезли. Насочиняли уже в соцсетях, что сын остановился шнурки завязать, но он был в резиновых шлепках, завязывать было нечего. Удар пришелся на правую сторону и на нижнюю часть. Косте сломало теменную кость, плечо и оба бедра, разворотило кости таза и порвало бедренную артерию. Ребенок потерял очень много крови, — рассказала КП-Новосибирск мама мальчика Лилия Кудряшева. — То, что он доехал до больницы и перенес операцию, уже было чудом…

В больницу приехали хирурги с Новосибирской областной больницы с протезом бедренной артерии. Ребенку спасли ногу, но у организма был шок. Костя лежал без сознания на ИВЛ, утром 9 июля стал расти гемоглобин, был хороший прогноз. Но около 17:00 начало падать давление, и через полтора часа сердце ребенка не выдержало и остановилось.

Мальчик шел с друзьями в магазин за новой обувью. Фото: Предоставлено Лилией Кудряшевой

Жители Первомайки пытались спасти мальчика — сдавали кровь, собирали деньги на карту маме. Рабочие стрелочного завода собирались ехать в Новосибирский клинический центр крови в понедельник, но не успели. Мама мальчика теперь попросит всех сдать кровь в память о сыне - ведь она может помочь другим людям.

Костю знали многие дети в частном секторе, в свободное время он гулял с друзьями. Учителя любили мальчика, гибель ребенка стала трагедией для сотен людей.

— Костя был очень активным, добрым мальчиком. Буквально за неделю до трагедии спас четверых щенков собаки, которую усыпили. Трех раздал, а четвертого оставил. Теперь он с нами останется, будут звать Костей, — с тяжестью в голосе рассказывает мама ребенка Лилия Кудряшева. — Я вообще не знала, что такое мыть посуду и полы. Это все делал Костя, это идеальный сын…

Следователи уже назначили проверку по факту трагедии.

— По данному факту Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Мама погибшего мальчика требует обезопасить переезд. Фото: пресс-служба Восточного МСУТ СК России

Ранее мы писали о трагедии с 11-летней школьницей, которую сбил поезд на путях возле Плехановского жилмассива. По одной из версий, третьеклассница возвращалась из школы с друзьями и выронила диплом на рельсы. Дети следовали за взрослыми, которые переходили пути в неположенном месте. Работники железной дороги заделали забор, однако затем люди вновь проделали щель и стали ходить по путям.

— Безусловно, виноват человек, который лезет через поезд. Но есть вина и тех, кто допускает такую вероятность, — говорит мама мальчика Лилия Кудряшева. — Если бы там были ограждения — со стороны вдоль станции Инская и до переходного моста, то трагедии бы не произошло...

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