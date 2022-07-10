В Новосибирске умер 14-летний мальчик, попавший под поезд на Первомайке

Место, где произошла трагедия. Фото: сообщество "Моя Первомайка" "ВКонтакте"

В Новосибирске скончался 14-летний подросток, которого сбил поезд в Первомайском районе. Мама ребенка рассказала о трагедии в сообществе «Моя Первомайка» «ВКонтакте».

Трагедия произошла днем 8 июля на железнодорожном переезде между улицей Первомайская и Подбельского. По данным местных жителей, 14-летний подросток возвращался через депо и присел завязать шнурки. В этот момент его сбил поезд, сдававший задним ходом.

От удара ребенок получил тяжелые травмы: множественные переломы и разрыв бедренной артерии. Подростка доставили в реанимацию Кольцовской больницы, врачи боролись за его жизнь. Ребенок потерял много крови, и жители Первомайского района объявили поиск доноров для него.

Буквально вчера днём мама ребенка радовалась, что гемоглобин у ребёнка растёт, а теперь она просит лишь об одном - сдать кровь в память о сыне.

- Мы приносим свои искренние соболезнования семье, его друзьям и близким, - сообщили в группе «Моя Первомайка» «ВКонтакте».

Администраторы сообщества объявили о сборе крови в память о ребенке и решили помочь семье, разместив номер карты мамы. Если вы готовы помочь семье ребенка — свяжитесь с редакцией по телефону: 8-923-145-11-03 или в сообществе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».

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