В Новосибирске следователи проверят гибель 14-летнего мальчика, сбитого поездом на Первомайке

Ребенок пытался перелезть через поезд. Фото: пресс-служба Восточного МСУТ СК России

В Новосибирске следователи проверят гибель 14-летнего школьника,попавшего под поезд на Первомайке. Трагедия случилась днем 8 июля на переезде на станции Инской.

- Сын с двумя друзьями пошел покупать кроссовки, они перелезали через поезд, тот начал двигаться. Ему сломало плечо, раздробило таз и разорвало бедренную артерию, была большая кровопотеря. Врачи сработали очень профессионально, чудом довезли до больницы в Кольцово. Но спасти сына не удалось, - сообщила КП-Новосибирск мама мальчика.

Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедщего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске умер 14-летний мальчик, попавший под поезд на Первомайке

Новосибирцы объявили сбор в поддержку мамы ребенка (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber