В Новосибирске ветеринары спасли собаку с гигантской опухолью вместо морды

После уникальной операции опухоль начала уменьшаться на глазах. Фото: Предоставлено волонтерами Домашнего приюта у Виктории // Никита МАНЬКО

В Новосибирске вылечили бродячего пса Женьку из Омска с огромной опухолью на голове. Опухоль заполнила носовую область, закрывая глаз и разрушая зубы. При этом собаке в жизни и так досталось: живодеры дважды стреляли в пса, пока его не подобрали и не определили в приют. Способ спасти животное придумал новосибирский ветеринар Сергей Горшков. Он использовал суперклей, но не простой, а медицинский.

Обычно такие случаи считаются безнадежными, вдобавок в собаку стреляли. Фото: Предоставлено волонтерами Домашнего приюта у Виктории

ПОЛУЧИЛ ДВЕ ПУЛИ

«Двортерьер» Жека, о котором идет речь, был найден на улице. Вместо морды у него огромная шишка. Беспокойная жизнь пса окончилась в апреле 2022 года: он попал к волонтерам собачьего приюта.

- В приюте пса назвали Жекой. Рентген показал две пули, хотя сейчас это не редкость: почти у каждой третьей бездомной собаки есть пули. Хорошо, что они не мешают псу жить и не угрожают жизни. Но главной его проблемой была раковая опухоль: она занимала почти половину морды, мешала есть, дышать, правый глаз почти не видел. Ветеринарный врач в Омске осмотрел Жеку, нашел еще целый букет проблем: почки, печень, сердце, - рассказала волонтер Домашнего приюта у Виктории.

Омский приют уже спас собаку Филю с опухолью морды и диагнозом «венсаркома» с помощью новосибирских ветеринаров. Местные ветврачи не смогли найти решение проблемы Жеки и посоветовали ехать в Новосибирск.

Правый глаз собаки не видел, опухоль вросла в череп. Фото: Предоставлено волонтерами Домашнего приюта у Виктории // Никита МАНЬКО

Спасти пса Жеку вызвался Сергей Горшков - известный даже за пределами России ветеринар, первым в мире поставивший безлапого кота на протезы.

- Вердикт был вынесен. Опухоль неоперабельна: она проникла в лицевую полость черепа и разрушала нос, правый глаз не видел. Обычно таких собак усыпляют, но этот пес не стонал от боли, с аппетитом ел, бегал и играл. Сергей Сергеевич предложил провести химиоэмболизацию. Лечение заключается в изолировании опухоли от питания, - объяснила КП-Новосибирск волонтер омского «Домашнего приюта у Виктории».

Собаку забрали в Омск и две недели готовили к операции, затем повезли в Новосибирск на химиоэмболизацию. Катетер провели через сонную артерию в опухоль, ввели в нее противоопухолевый препарат и закрыли просвет питающей опухоль артерии медицинским суперклеем. Лишившись подпитки кровью, опухоль очень медленно начала увядать. Эту процедуру проводят всего в нескольких клиниках в мире.

Ветеринар Сергей Горшков решился на первую в России подобную операцию Фото: Никита МАНЬКО

- В России эту процедуру проводим только мы. Нужно много оборудования для компьютерной томографии и других манипуляций. В России такого опыта нет ни у кого, в мире это делается всего в нескольких клиниках. В основе самой эмболизации - медицинский суперклей, который используют для лечения людей, - отметил Сергей Горшков. - Мы надеемся, что опухоль уменьшится еще и мы сможем удалить ее. Но уже сейчас мы продлили собаке жизнь.

Жека чувствует себя хорошо. Ему стало легче есть, внешний вид стал опрятнее. Врачи продолжат наблюдать за опухолью и состоянием питомца.

Жека идет на поправку, но у ветеринаров на очереди уже несколько подобных собак Фото: Никита МАНЬКО

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