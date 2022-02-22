В Новосибирске беглый зэк 3 года прятался на кладбище, считая, что полиция хочет повесить на него новое убийство

Осужденный скрывался три года. Фото: пресс-служба ГУ МВД по НСО // пресс-служба ГУ ФСИН по НСО

В Новосибирске поймали 45-летнего Дмитрия Теньковского — он 3 года находился в федеральном розыске как беглый зэк. Что рассказал его сокамерник — в материале КП-Новосибирск.

УБИЛ ПАРНЯ БЫВШЕЙ

Дмитрий Теньковский был осужден за убийство на 9 лет. Приговор Октябрьского районного суда от 12 января 2012 года рассказывает нам, что убийство было из ревности и во время застолья. Распивал спиртное со знакомыми, бывшей девушкой и ее новым избранником.

— Теньковский начал говорить, что он вновь хочет, чтобы женщина проживала с ним, потом в ультимативной форме он стал спрашивать у женщины, с кем она остается — с ним или с потерпевшим. Теньковский достал из кармана своих брюк складной нож и нанес потерпевшему два удара ножом в грудь, — сообщается в приговоре.

На суде Теньковский полностью признал вину, суд назначил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

СБЕЖАЛ СО СТРОЙКИ

Теньковский отбыл не менее 6 лет в колонии строгого режима, а затем ему смягчили режим содержания и перевели в колонию-поселение ИК-3 в Первомайском районе Новосибирска. Там Дмитрий познакомился с сокамерником Сергеем и стал работать на стройке. И именно Сергей рассказал в эксклюзивном интервью КП-Новосибирск, почему сбежал его сокамерник, которого искали в итоге 3 года.

— Выяснилось в колонии, что мы с ним земляки. А потом начали работать на стройке БЦ «Снежная миля». У нас на тот момент отбывал наказание директор застройщика, он набрал бригаду, и мы туда попали, — рассказал КП-Новосибирск Сергей. — Ездили без сопровождения — на такси за свой счет. Как-то мы закончили смену, спохватились — а Димы нет. Бригадир позвонил в учреждение, нас всех увезли обратно, еще и оштрафовали.

3 ГОДА МАСКИРОВКИ

Этот побег случился в июне 2019 года, когда Теньковскому оставалось меньше года до конца срока за убийство. Полиция объявила мужчину в федеральный розыск.

— Он сам по себе человек замкнутый. Сокамерники знали, что отбывает наказание за убийство любовника бывшей. За месяц до побега он рассказывал мне, что к нему приезжали следователи. Неофициально, просто поговорить. Подозревали его в давнем убийстве в Октябрьском районе Новосибирска, по которому он раньше проходил как свидетель. И за то убийство уже отбывает наказание другой человек, его вина доказана. Но тот человек вдруг начал вину перекладывать на Дмитрия и привлекать к этому делу, — поделился с КП-Новосибирск Сергей. — Виновен он или нет — я не знаю. Но его возмущало, говорил, что ему дело шьют и что он опять поедет в колонию строгого режима. Скорее всего, из-за этого он и сбежал. А так — смысл ему был бегать?

3 года полиция разыскивала беглеца, но тот не бежал за границу, не ушел в тайгу, даже не покидал пределов Новосибирска. Теньковский прятался на Заельцовском кладбище, которое ежедневно посещают десятки горожан, а в родительский день приезжают целые автобусы.

— Мы все знали, что он служил и воевал в Чечне, обе кампании застал. В Черепаново, откуда Дима родом, парни говорили, что он был гэрэушником, служил в разведке. Все предполагали, что он на Украину сбежит через Казахстан и осядет. Никто не думал, что он в городе останется, — признается Сергей. — Все-таки 3 года — значит, есть опыт конспирации. Я, конечно, не защищаю, но сейчас ему дадут по полной и жалко...

В пресс-службе регионального ФСИН сообщили, что Дмитрий Теньковский будет привлечен к ответственности по статье 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи». Ему может грозить до 4 лет лишения свободы.

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