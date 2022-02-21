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Общество21 февраля 2022 6:56

На новосибирском кладбище поймали заключенного, сбежавшего из колонии три года назад

Именно там он мог так долго скрываться от полицейских
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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На новосибирском кладбище поймали заключенного, сбежавшего из колонии три года назад. Фото: ГУФСИН НСО.

На новосибирском кладбище поймали заключенного, сбежавшего из колонии три года назад. Фото: ГУФСИН НСО.

В Новосибирске наконец-то завершились поиски заключенного, который сбежал из колонии-поселения при ФКУ ИК-3. Скрылся он из мест лишения свободы еще в июне 2019. А поймать беглеца удалось благодаря бдительности новосибирцев 19 февраля. Он прятался на Заельцовском кладбище.

— Задержан осужденный Теньковский Дмитрий Викторович, который находился в Федеральном розыске. Осужденного задержали на территории Заельцовского кладбища города Новосибирска, где он мог продолжительное время скрываться от правоохранителей, — говорится в сообщении ГУФСИН Новосибирской области.

За побег из колонии-поселения Теньковского привлекут по статье 313 УК РФ. После задержания беглеца доставили в отдел полиции. В ГУФСИН добавили, что осужденного подозревают в совершении тяжкого преступления. В каком именно преступлении, в МВД пока не пояснили. КП-Новосибирск уточняет информацию.

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