ГУФСИН Новосибирской области третий год ищет сбежавшего из колонии заключенного. Фото: ГУФСИН НСО.

ГУФСИН Новосибирской области третий год ищет заключенного, сбежавшего из колонии-поселения при ФКУ ИК-3. Побег случился в июне 2019 года.

— По статье 129 УК РФ осужденные содержатся без охраны, в часы от подъема до отбоя у них есть право свободного передвижения в пределах колонии-поселения. Также они могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи. Этими возможностями и воспользовался сбежавший осужденный, — пояснили в ГУФСИН по Новосибирской области.

Последний раз беглеца видели в августе 2020 года в районе Заельцовского кладбища.

В ведомстве просят всех, кому что-то известно о местонахождении сбежавшего, сообщить по телефонам: дежурная часть — 8-(383)-279-08-04, 8-(383)-279-03-30; отдел розыска — 8-(383)- 252-15-45, 8-923-731-32-33. Анонимность гарантирована.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.