Сбежавший три года назад из колонии в Новосибирске осужденный сидел за убийство

Заключенного ранее приговорили к 9 годам лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сбежавший три года назад из колонии-поселения при ФКУ ИК-3 в Новосибирске был осужден за убийство. Мужчине был назначен срок отбывания наказания в виде девяти лет лишения свободы. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУФСИН Новосибирской области.

— Признать виновным Дмитрия Теньковского в совершении преступления предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, — говорится в документах суда.

Напомним, в Новосибирске завершились поиски заключенного, сбежавшего в 2019 году из колонии. Все это время злоумышленник прятался на Заельцовском кладбище. Теперь его также привлекут по статье 313 УК РФ за побег. В полиции его также подозревают в совершении тяжкого преступления. Какого именно, в МВД пока не уточнили.

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