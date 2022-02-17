«Даже ходить не могли — лежали и стонали»: российские кругосветчики тяжело переболели «омикроном» в Полинезии

Омикрон стал самым серьезным испытанием для кругосветных путешественников. Фото: канал Travely-Family на YouTube

Новосибирская семья не смогла отплыть домой после кругосветки — Клочковы тяжело заболели «омикроном». Первые два дня у родителей и двух детей температура зашкаливала за 40, ломило кости, взрослые не могли взять в руки телефон и даже встать с постели. Болезнь оказалась не такой легкой, как представлялось по интернету. Подробности Клочковы рассказали КП-Новосибирск.

«МЫ ДО СИХ ПОР ЛЕЖИМ В ПОСТЕЛИ»

7 лет назад Клочковы потратили деньги, накопленные на квартиру, на покупку яхты. А через пару лет отправились на ней в путешествие. В этом году кругосветка завершилась там, где началась: в районе острова Таити. Семья (мама, папа и две дочери, одной — 20 лет, другой — 10) уже готова была отчалить на родину, в Россию. Но на островах в Полинезии моряки впервые заболели ковидом.

Дети Клочковых легче перенесли болезнь, а вот взрослые две недели провели в постели. Фото: канал Travely-Family на YouTube

— Все было готово: яхта, провиант, команда. Но концы мы не отдали. Во всех смыслах. Подхватили «омикрон». Первые два дня нам с мужем было очень плохо. Температура до 40, каждые полчаса кого-то выворачивает, нереально даже таблетку выпить, приходится делать уколы. Кости и голову ломит так, что лежишь и стонешь. Лада сильно удивилась, что так бывает — болезнь с ломотой. У нее двое суток держалась температура 40,5, сбивали до 38 парацетамолом. Ходить, кстати, в первые два дня я лично не могла буквально. По стеночке до гальюна и обратно, переставляя ноги через пятисекундные паузы и сквозь боль, — рассказала КП-Новосибирск Марина Клочкова.

Первой с болезнью справилась Анастасия — через пять дней уже проводила открытый онлайн-урок для детей «Артека». Младшая Лада боролась с «омикроном» чуть дольше, но тоже пошла на поправку. А вот у взрослых до сих пор постельный режим.

— Мы лежим в постели. Я первый день могу писать, до этого рука телефон или клавиатуру вообще не держала. Ждем, когда отпустит. И уповаем на то, что странный горячий сиплый кашель пройдет сам. Интересно, что насморка при нашей версии ковида нет. И кашель появился не сразу. Обоняние у Насти пропало на шестой день. К счастью, мы все отделались легкой формой, первые два дня, правда, лучше не вспоминать. И да, это не спутаешь с обычным ОРВИ, — добавляет Марина Клочкова.

Путешественники лечились с помощью аптечки и чая с имбирем. Фото: канал Travely-Family на YouTube

«МНОГО ПЕЙТЕ, МАЛО ЕШЬТЕ»

Путешественники предполагают, что могли заразиться на берегу, в магазине.

— Ковид у нас в первый раз, до этого мы были полтора года в Австралии, в двух абсолютно чистых от ковида регионах — Западной Австралии и Тасмании. Высокую температуру сбивали ибупрофеном и парацетамолом, пьем АЦЦ, витамины С, D, цинк, кверцетин, чай с имбирем и лимоном и много воды. Промываем нос и горло содово-солевым раствором с добавлением йода. В теплом влажном климате болеть отчасти легче — слизистые не сохнут от центрального отопления. Можно круглосуточно быть на свежем воздухе без риска застудиться, а дышать теплым воздухом не больно и безопасно, — поделилась с КП-Новосибирск Анастасия Клочкова.

Семья готова была отплыть в Россию, но пришлось остаться на якоре у Таити. Фото: канал Travely-Family на YouTube

Путешественники уверены: через неделю-две уже смогут отправиться в обратный путь в Россию, их цель — порт Владивостока. Опытным мореплавателям в море гораздо безопаснее, чем на суше, и подцепить там вирус им не грозит.

— Что посоветовать сибирякам? Мы не большие спецы по лечению ковида. Что тут посоветуешь?.. Держитесь, люди, скоро лето! Если вы заболели, сохраняйте присутствие духа. К счастью, «омикрон» не так страшен осложнениями, как «дельта»-вирус, — говорит Анастасия Клочкова. — Много пейте, мало ешьте. Фрукты, кисломолочные продукты, витамины, отдых. Так и победим.

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