В Новосибирске закрыли дело охранника «Пятерочки», который хватал школьника за одежду

Охранник пятерочки принял подростка за вора. Фото: стоп-кадр.

Точку в истории с охранником новосибирской «Пятерочки», которого обвиняли в избиении школьника, поставили следователи. Напомним, 19 октября 2021 года 13-летний Кирилл пришел в магазин за лимонадом. Семиклассник уверял, что охранник сначала ходил за ним по пятам, а потом стал материть его и скандалить. Он думал, что поймал воришку, схватил ребенка за одежду, пихал его. На шум сбежались продавцы, стали оттаскивать мужчину от школьника. Подросток говорит, что, когда собирался уходить, получил еще и удар кулаком в спину. Но камеры наблюдения засняли лишь то, как охранник цепляется за одежду мальчика.

- У сына был компрессионный перелом позвоночника в мае, он полгода должен был ходить в корсете. И охранник попал ему рукой прямо в то место, где был перелом. У Кирилла от боли искры из глаз полетели, руки обмякли - он едва дошел домой и рассказал все мне. Я вызвала полицию, скорую, и сына забрали в больницу, - поделилась с КП-Новосибирск Татьяна, мама мальчика.

Врачи изначально диагностировали у мальчика ушиб, на охранника завели дело по статье ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), но в суд его так и не передали.

- В Следственном комитете закрыли уголовное дело, так как судмедэкспертиза не определила степень вреда здоровью. Как мне объяснили, у ребенка не было синяков и кровоподтеков, а ушиб не является вредом для здоровья, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

При этом женщина уверяет: Кирилл стал чувствовать себя хуже.

- Сын не спит до 3 - 4 часов утра из-за болей между лопатками, куда его ударили, вечером боль только усиливается, - переживает Татьяна. - Кирилл даже в школу ходить из-за этих болей не может.

Возможная причина этих болей - растущая гемангиома.

- Это образование на позвоночнике, которое появилось после первого перелома. Удар охранника мог спровоцировать рост гемангиомы. Сейчас мы проходим все необходимые обследования, чтобы понять, что делать дальше, - добавляет Татьяна.

Женщина собирается жаловаться в прокуратуру и добиваться, чтобы в отношении охранника возбудили уголовное дело.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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