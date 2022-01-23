Новосибирские ученые выяснили, сколько «омикрон» живет на поверхности предметов

Ученые выяснили, на каких предметах «омикрон» быстрее всего погибает. Фото: Роспотребнадзор РФ.

Ученые Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске выяснили, на каких поверхностях новый штамм коронавирус «омикрон» быстрее умирает. Его садили на разные материалы. Оказалась, что хорошей защитой от вируса может стать обычная керамическая плитка.

— При нахождении вируса во внешней среде его инфекционность, то есть способность к заражению, с течением времени снижается. «Вектор» провел серию экспериментов по определению жизнеспособности «омикрона». Его помещали на металл, пластик, керамическую плитку и в дистиллированную воду при одинаковых условиях: относительной влажности воздуха в 30-40% и температуре 26-28 градусов Цельсия. Установлено, что быстрее всего вирус теряет жизнеспособность на керамике — для этого ему нужно менее 24 часов, — сообщает федеральный сайт Роспотребнадзора.

В целом, по словам ученых, «омикрон» умирает в таком же темпе, что и другие варианты коронавируса. А это значит, что риск подхватить его — такой же. Да и профилактика от «омикрона» прежняя: ученые советуют применять те же дезинфицирующие средства.

ЧТО НОВОГО ОБ «ОМИКРОНЕ»

Если раньше новый штамм коронавируса был угрозой только европейской части России, то теперь его нашли уже и в Сибири. Например, 21 января его диагностировали минимум в трех лабораториях Новосибирска.

Как определить, что имеешь дело с омикроном? На самом деле он очень похож на обычную простуду. Насморк, боль в горле, кашель, субфебрильная лихорадка. Такие симптомы назвал главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков.

— Кроме того, у зараженных появляются утомляемость и слабость различной степени выраженности, выраженная потливость, миалгии — мышечные боли, боли в пояснице, а на глазах может появиться конъюнктивит, — рассказал КП-Новосибирск врач.

Как себя защитить от заразы? Вирусолог и ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины, Александр Чепурнов, сам работавший в «Векторе», рассказал КП-Новосибирск, что «суперзащита» формируется, когда человек уже переболел ковидом, а потом вакцинировался, либо наоборот. Есть надежда, что омикрон не пройдет через такую «броню».

— Стопроцентной защиты от вируса не существует, но есть наиболее эффективные способы. В частности, на примере варианта «дельта» мы могли видеть, что люди, переболевшие коронавирусом и вакцинированные впоследствии (или наоборот) заболевали намного реже. Вакцинированные люди также легче переносили вирус, однако будет ли прививка иметь такое же действие в случае с «омикроном», пока непонятно, — резюмирует вирусолог.

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