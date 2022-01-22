Новосибирский врач Поздняков перечислил признаки штамма коронавируса «Омикрон». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый штамм коронавируса «Омикрон» добрался до Новосибирской области. Об этом стало известно в пятницу, 21 января. Его подтвердили анализы в нескольких лабораториях. Врач Андрей Поздняков рассказал КП-Новосибирск об основных симптомах и признаках «Омикрона», а также пояснил, спасет ли от новой разновидности вакцина.

По словам медика, основные симптомы Омикрона» схожи с любыми ОРВИ. Речь идет о боли в мышцах, лихорадке, общей интоксикации организма.

— Чаще всего — это ринит разной степени выраженности, боль в горле, кашель, субфебрильная лихорадка. Утомляемость и слабость различной степени выраженности, выраженная потливость, миалгии — мышечные боли, боли в пояснице, явления конъюнктивита, — рассказал КП-Новосибирск врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков.

У детей, по словам медика, при «Омикроне» проявляется расстройство ЖКТ: рвота, боли в животе, диарея. Кроме того, в 15-20% у них на теле появляется сыпь.

— При «Омикроне» намного реже встречается аносмия — потеря обоняния — характерный симптом для заболевания, вызванного предыдущими штаммами SARS-CoV-2. Меньше стало таких проявлений, как одышка, стойкая лихорадка, — пояснил КП-Новосибирск Андрей Поздняков.

Врач отметил, что «Омикрон» опасен для детей. Их все чаще госпитализируют с новым штаммом вируса из-за его особенности:

— Этот от штамм очень легко размножается в бронхах и намного хуже в легких, по сравнению с «Дельта». Это говорит о том, что он вызывает бронхиты, а не пневмонии. Для взрослых это скорее хорошо, так как для них бронхит — это неприятно, но не фатально, в отличие от пневмонии. С детьми, особенно раннего возраста, ситуация противоположная. В силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжелым осложнениям, — пояснил КП-Новосибирск эксперт.

По его словам «Омикрон» вызывает другое поражение дыхательной системы. Например, у подростков бронхи уже выглядят как у взрослых, полностью сформированы. А вот у ребятишек помладше есть отличия.

— Чем меньше ребенок, тем уже просвет бронхов, богаче васкуляризация, то есть их кровоснабжение, и слизистая оболочка более рыхлая. Соответственно, если у ребенка развивается бронхит, то просвет перекрывается гораздо быстрее, вместе с тем выделяется большее количество слизи и на фоне богатой васкуляризации, бронхит быстрее распространяется. При этом речь идет даже о самом обычном бронхите, а не только на фоне COVID-19, — уточнил врач.

Поэтому у детей, заболевших «Омикроном», может развиться опасное осложнение — бронхиолит. При нем воспаляются мелкие отделы бронхиального дерево. По словам Андрея Позднякова, такое состояние чревато тяжелой дыхательной недостаточностью и плачевным исходом.

— Кстати, при инфицировании детей предыдущими штаммами SARS-CoV-2 бронхиолит практически не встречался. У взрослых в силу их анатомических особенностей бронхиолиты бывают достаточно редко, — добавил врач.

Врач заявил, что «Омикрон» поражает и вакцинированных. Он пояснил, с чем связан рост заболевших среди тех, кто привился от ковида.

— Связано это с изменением структуры S-белка — пресловутыми 35 мутациями. Это значит, что антитела, ранее синтезированные в организме, имеют меньшее сродство к нему, поскольку структура белка несколько изменилась. Кроме того, количество инфицирующих частиц, выделяемых больным на пике заразности стало еще более значительным. Такое массивное заражение способствует тому, что вирус успевает проникнуть внутрь клеток даже несмотря на уже имеющуюся иммунную защиту, — объяснил КП-Новосибирск врач.

Тем не менее, по его словам, вакцинированные переносят болезнь легко. Доктор уверен, прививка спасет от тяжелой формы заболевания, вызванной «Омикроном». Он также сказал, что заболевание, которое вызывает «Омикрон»-штамм — самое массовое во всем мире. Однако протекает оно не так тяжело, как «предыдущая версия» коронавируса, вызванная «Дельта»-штаммом.

— Уже появились данные, что вакцинированные и впоследствии переболевшие ковид, вызванным «Омикроном» — получают выраженную «иммунную защиту» от SARS- COV-2. При этом не имеет значения каким именно из предыдущих штаммов было вызвано заболевание. То есть, по сути, «Омикрон» — это такой хороший «бустер поневоле» для ранее вакцинированных, — добавил эксперт.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что вирусолог Александр Чепурнов назвал суперзащиту от «Омикрона». Он заявил, что стопроцентной защиты от этой разновидности не существует, но есть наиболее эффективные способы. Так, на примере варианта «дельта» мы могли видеть, что люди, переболевшие коронавирусом и вакцинированные впоследствии (или наоборот) заболевали намного реже. Вакцинированные люди также легче переносили вирус, однако будет ли прививка иметь такое же действие в случае с «омикроном» пока непонятно.

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