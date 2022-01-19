В Новосибирске поймали мужчину, на которого пожаловалась 14-летняя девочка: он устроил ей стриптиз в лифте

Сейчас с мужчиной уже работают следователи. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирске весь Заельцовский район неделю искал мужчину, которого 14-летняя девочка обвинила в домогательствах. Напомним, эта история произошла 11 января в доме по улице Красный проспект 102\4. Школьница пожаловалась родителям, что в лифте незнакомый взрослый оголился перед ней и показал свое достоинство. Родители девочки обратились в полицию, а потом распространили в соцсетях «ориентировки» на предполагаемого извращенца: когда мужчина выходил из подъезда, то попал на камеру видеонаблюдения домофона.

— В нашем районе завелся «маньяк». Заходит за людьми в подъезды, поджидает малолетних девочек, — писали люди в соцсетях.

Заинтересовался историей и местный депутат Василий Стрекало. Он, по просьбе мамы пострадавшей девочки, начал разбираться в произошедшем вместе с полицией.

— Несколько дней назад ко мне обратилась жительница дома улицы №102/4 на Красном проспекте и рассказала, что у нее на руках есть фото с домофона и видео человека, который демонстрировал ее ребенку половые органы, — рассказал КП-Новосибирск Василий Стрекало. — Я связался с участковым, мы начали работать.

Мужчина попал на камеру видеонаблюдения домофона. Фото: кадр из видео

После этого, 17 января, мужчину официально объявил в розыск Следственный комитет. А сегодня, 19 января стало известно, что его, наконец, удалось поймать.

— Следователи посмотрели видеозаписи с камер видеонаблюдения по пути возможного передвижения мужчины и ночью его удалось задержать. Подозреваемым оказался 40-летний житель Заельцовского района, — сообщили в областном Следственном комитете.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ «Развратные действия». Решается также вопрос об аресте мужчины.

Тем временем, мы решили поинтересоваться у юриста, насколько будет сложно доказать вину мужчины в этом преступлении.

— В таких случаях работа по делу всегда проходит достаточно сложно. Поскольку стопроцентные доказательства в подобных случаях встречаются редко и, как правило, это слова против слов. Здесь обязательно будут проводится допросы обеих сторон, будут проводится очные ставки, показания обвиняемого и потерпевшей будут сравнивать друг с другом. Если есть свидетели, то будут сравниваться еще и с их показаниями, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев. — Будут обязательно проводиться психолого-педагогическая экспертиза для девочки и психолого-психиатрическая для мужчины. В отношении девочки это должно помочь понять, действительно ли такое событие происходило в ее жизни, склонна ли она вообще фантазировать, а в отношении мужчины — склонен ли он вообще к подобным действием сексуального характера и так далее. Уже на основании результатов всех этих исследований свое решение будут принимать как следователи, так и суд.

Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Зависеть срок, по словам юриста, будет от многих факторов: сотрудничества обвиняемого со следствием, признания им своей вины, наличия у него малолетних детей и так далее.

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