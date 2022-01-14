Россию ждет массовая миграция жителей Казахстана

Многие русские намерены уезжать из республики: об этом юрист судит по количеству обращений. Фото: Виктория МИНАЕВА

Россию ждет поток мигрантов из соседнего государства. Но преимущественно поедут не те, кто плохо знает русский и живет по мусульманским традициям. В основном переезжать будут русские. Многие из них и раньше возвращались на этническую родину, а теперь поток усилится. Такой прогноз делает юрист Юлия Лазарева.

Юлия и сама родом из Казахстана и тоже русская. Родилась в Павлодаре, получать «вышку» ездила в Россию, потом снова жила в республике (работала в органах), а затем уже окончательно обосновалась в России.

Юрист Лазарева живет в Новосибирске и помогает перебраться другим. А в разгар казахстанских мятежей была на каникулах в Павлодаре.

Юлия Лазарева живет в Новосибирске и помогает перебраться другим. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Несколько сотен машин с молодыми людьми из сел приехали, чтобы поддержать беспорядки. В большинстве своем это люди, не имеющие постоянного места работы. Приехали на организованном транспорте. По всей видимости, их привлекали деньгами. Некоторые из них были вооружены ножами, палками, битами. Мирная демонстрация на центральной площади сразу приобрела разрушительный характер, - описывает Юлия события редакции КП-Новосибирск. - Митингующие поставили поперек улицы автобус, ограничили возможность транспортной доставки сотрудников правоохранительных органов. Стали крушить магазины и пошли к акимату - администрации Павлодара. По дороге избивали мирных граждан. Моя дочь стала свидетелем этих митингов. Как рассказывала и она, и другие очевидцы, толпа была неуправляемой.

Наша собеседница считает, что беспорядки были спланированы заранее. Это, в общем-то, уже не новая версия. Но вызывает сомнения одна деталь: цены-то на газ - то, из-за чего люди изначально вышли улицы - подняли с начала года. Разве организаторы мятежа могли это предвидеть и начать подготовку заблаговременно?

- Решение о повышении цен на газ было принято еще в июле 2021 года. Документы, которые легли в основу повышения стоимости сжиженного газа, были приняты летом, - объясняет Юлия. - Те лица, которые обладают информацией об этом ресурсе, знали о данных документах. Скорее всего, это узкий круг лиц.

Бунты в Казахстане остановлены, но русские намерены массово уезжать из республики. Об этом юрист судит по количеству звонков от потенциальных клиентов.

- Русскоязычное население будет покидать Казахстан более высокими темпами. За последние несколько дней - с момента появления в Казахстане интернета - количество звонков от русскоязычных жителей Казахстана увеличилось раз в 20. Целый день мне звонят и пишут те, кто не собирался переезжать. Теперь люди ставят себе цель переехать, устроить в России детей на обучение - даже не только в вузы, но и в школы, - сообщила КП-Новосибирск Юлия Лазарева.

Больше всего звонков, по наблюдениям нашей собеседницы, поступает из Усть-Каменогорска, Петропавловска, Павлодара и Нурсултана.

- Русскоязычные граждане опасаются притеснения по национальному признаку: русофобские настроения в Казахстане время от времени проявляются со стороны отдельных категорий коренного населения. Боятся, кроме этого, и повторения январских событий, - называет Юлия причину скорой массовой миграции.

Кстати, с правовой точки зрения, переезжают наши сородичи по-разному. Молодые получают российское гражданство, а те, что постарше, ограничиваются видами на жительство в России. Это объясняется отнюдь не консерватизмом, а очень простыми и прагматичными решениями. Для молодежи более привлекательна российская социалка с теми же детскими пособиями, включая материнский капитал. А для старшего поколения более выгодно оставаться казахстанским пенсионером, даже сменив страну проживания.

- Большинство граждан Республики Казахстан пенсионного возраста приезжают в Российскую Федерацию, сохраняя гражданство Казахстана. Дело в том, что казахстанская пенсия в два-три раза выше, чем российская, - добавляет юрист.

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