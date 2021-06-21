В Новосибирске на маму, чья 10-летняя дочка жаловалась на побои, не стали заводить дело

Мама школьницы собирается жаловаться на соседку в прокуратуру. Фото: соцсети.

Полиция поставила точку в истории 10-летней девочки из Новосибирска, которая записала на телефон скандал с мамой и передала аудио соседке. Напомним, девочка уверяла, что мама ее бьет:

- Зоя* подружилась с моей дочкой, и однажды дочь говорит мне: «Зоя тебе хочет что-то рассказать». И та просит: «Поговорите, пожалуйста, с моей мамой, она меня бьет», - рассказала КП-Новосибирск Оксана, соседка семьи.- Я позвала Зою к нам на обед и сама увидела синяки у нее на ногах. Дала ей свой телефон, чтобы она записала, что у них происходит дома.

От услышанных на записи слов «Мама, не бей меня проводом» Оксана была в шоке, обратилась в школу и полицию. Аудио, записанное ребенком, в считанные часы разошлось по соцсетям. А мама девочки подала встречное заявление в полицию на соседку: мол, та удерживала ее дочку.

И вот полицейские завершили проверку:

- От МВД мне пришел отказ в возбуждении уголовного дела в отношении соседки, - говорит Светлана. – Но я собираюсь обжаловать это решение и обращусь в прокуратуру. Слишком тяжело далась мне вся эта история: у меня случился гипертонический криз, три дня лежу…

Пришел отказ в возбуждении уголовного дела и соседке Оксане, которая хотела, чтобы проверили маму Зои.

- Конечно, я не хотела, чтобы у Светланы забирали ребенка: для меня главное, чтобы она не била дочку, заботилась о ней, - объясняет Оксана.

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Запись «воспитательных мер» она передала соседке и попросила помочь. Возмущенная этим родительница написала заявление в полицию (подробнее).

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Женщина уверяет, что физически не наказывала ребенка, а громкая история, в которой сейчас разбирается полиция, это происки ее соседки (подробнее).

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