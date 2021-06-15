«До кровавых синяков никого не била»: сибиряка оправдалась после того, как 10-летняя дочь тайно записала скандал с ней на телефон

Светлана уверяет, что она никогда не била ребенка. Фото: соцсети

«Не бей меня! Мама, почему ты меня всегда проводом бьешь? У меня уже все ноги в синяках», — аудио с громкими детскими мольбами и плачем облетели весь интернет. Ее автор — 10-летняя девочка Зоя* из Новосибирска. Эту запись она сделала в ходе одной из ссор с мамой и отнесла соседке, а уже та передала ее в редакцию «КП-Новосибирск». Соседка уверена, что над школьницей дома жестоко издеваются. Но мама девочки решила объяснить свою позицию. Она говорит, что и пальцем не трогала своего ребенка.

«ОНА СОВСЕМ ОТБИЛАСЬ ОТ РУК»

Зоя* познакомилась с соседской девочкой Викой* в конце апреля этого года. Они быстро сдружились и начали ходить друг к другу в гости.

— Я познакомилась с Оксаной, мамой Вики, спустя пару дней. Я шла домой, высматривала свою дочку во дворе, а она меня окликнула и сказала, что девочки гуляют. Мы с ней разговорились, ну и так начали иногда здороваться, когда видим друг друга, — рассказала КП-Новосибирск Светлана, мама Зои. — У нас дома строгие правила, если уходишь гулять, то только до 9 вечера. И гулять можно только при условии, если сделаны уроки, в комнате порядок и помыта посуда.

У девочки есть обязанности по дому. Фото: соцсети

Но по словам Светланы, этот режим поставила под сомнение подружка Зои и ее мама. В итоге девочка стала хуже учиться, приходить домой позже 10 вечера и совсем забросила домашние дела.

— Первый звоночек был, когда дочка задержалась до 11. При этом не брала трубку телефона. Я отправилась ее искать, прочесала весь массив, но ее нигде не было. У меня началась паника и я решила обратиться за помощью к соседке, потому что знаю, что она с Оксаной общается. Она сказала мне, где мама Вики живет, и оказалась, что моя дочка сидит у них, — говорит женщина. — Я сто раз извинилась перед Оксаной, потому что думала, что ей было просто неудобно ребенка отправлять одну по темноте домой, а как со мной связаться она не знала. Уже дома поговорила с Зоей, и она пообещала, что такого не повторится.

Но потом подобные истории начали повторятся. Девочка задерживалась в гостях, иногда обманывала маму. Из-за этого дома были постоянные ссоры и скандалы.

«ЭТО БЫЛА ПРОВОКАЦИЯ»

Кульминация конфликта мамы с дочкой произошла в середине мая. Зоя опять задержалась у подружки и не брала телефон.

— Мне тогда написала Оксана, что девочки у нее — сейчас поедят и Зоя пойдет домой. Я очень разозлилась и дома, естественно, у нас был скандал. Именно эта ссора и записалась на телефон, который Оксана подложила моей дочери, — рассказала сибирячка. — Я уже только потом выяснила, что соседка у моей дочки выясняла про меня всю подноготную: как я ее наказываю, а что ее заставляют делать дома и прочее. Это была провокация. Она специально задержала Зою у себя, чтобы я начала ругаться и это все записалось.

Аудиозапись длится 40 минут. На ней слышны крики ребенка: «Мама, не бей. Мне больно». Она попала не только в СМИ, но и в школу, где учится девочка.

В этом году Зоя закончила 4 класс. Фото: соцсети

— Меня вызвали к социальному педагогу и психологу. В разговоре с ними все выяснили и там же слышно на аудио, что я ее не бью. Не спорю, иногда ладошкой по попе могу шлепнуть, но не просто так, а за дело, — говорить Светлана. — Я же не изверг и до кровавых синяков никого не била.

«КО МНЕ ХОДЯТ ПРОВЕРКИ, А Я ПЬЮ УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ»

Казалось бы, все должно закончится. Светлана и не подозревала, что конфликт обретет новый поворот.

— Через пару дней после этого я ушла на работу и оттуда весь день звонила дочери. Трубки она не брала. Пришла домой, а ее нет. Телефон остался на столе дома. Я тут же собралась и пошла ее искать. Ходила по массиву 2 часа, иногда звонила в домофон Оксане, но там никто не открывал. В итоге — вызвала полицию, — вспоминает женщина.

Оказалось, что Зоя весь вечер провела в гостях у Оксаны. Правоохранители привели ребенка домой, а Светлана написала заявление в полицию, о том, что ее дочку незаконно удерживали. После этого считает Оксана и слила аудиозапись в интернет и журналистам.

— Сейчас девочки не общаются, да и у Зои появились новые друзья со школы. Она сильно изменилась. Снова стала по дому мне помогать, на улице не задерживается долго, — рассказывает Светлана. — Но вот я пью успокоительные, чтобы не переживать из-за всего того, что происходит. К нам и ПДН уже приходили, и от аппарата уполномоченного по правам ребенка, и из школы…

* Имена детей изменены по этическим соображениям.

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