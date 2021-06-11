«Мама, только не бей проводом»: 10-летняя девочка записала на аудио, как над ней измываются дома

Девочка попросила защитить ее от матери. Фото: соцсети.

- Окна закрывай, иди сюда, - требует женщина от ребенка.

- Не бей меня! - умоляет девочка. - Мама, почему ты проводом всегда меня бьешь? У меня все ноги в синяках!

- Меня это не волнует! Ты зачем ушла?

- Все дети ходят гулять.

- В моем доме мои порядки! Пока ты не будешь меня слушать, ты не будешь ходить гулять. А если ты ходишь гулять, ты будешь за это получать. Понятно?

- Не бей меня проводом. Можно, пожалуйста, не проводом?

- Накосячила - получай. Сюда, сказала!..

- Ай, мама, оставь меня, сейчас руку оторвешь, - рыдает ребенок. - Ну почему никого не бьют, а меня бьют?..

Это аудио в редакцию КП-Новосибирск передала местная жительница Оксана. Девочка, которая плачет на записи, - ее маленькая 10-летняя соседка. Школьница сама передала ей аудио и попросила о помощи.

- Зоя* живет в соседнем со мной подъезде в пятиэтажке, учится в четвертом классе. Девочка часто выглядит неухоженной. Я даже сама просила ей помыть голову перед отключением воды - видно было, что ребенок давно нормально не мылся, - рассказала КП-Новосибирск Оксана. - Зоя подружилась с моей дочкой, и однажды дочь говорит мне: «Зоя тебе хочет что-то рассказать». И та просит: «Поговорите, пожалуйста, с моей мамой, она меня бьет». Я позвала Зою к нам на обед и сама увидела синяки у нее на ногах...

Оксана решила помочь школьнице и дала ей свой телефон, чтобы та записала на аудио, как с ней обращается мать. Когда девочка вернула мобильный с записью, Оксана была в шоке.

- Я сразу же связалась со школой, обратилась в полицию, - описывает дальнейшие события сибирячка.

А что мама девочки? Она и не думала вымаливать прощения у ребенка и говорить с соседкой.

- Единственное, что она сделала, - это запретила ребенку общаться со мной и моей дочкой. А еще написала на меня заявление в полицию - якобы я удерживала девочку у себя дома, - продолжает Оксана. - Теперь Зоя ко мне не подходит, но дочке на детской площадке она сказала, что мама ее бить перестала…

Корреспонденты КП-Новосибирск попытались связаться с мамой Зои и выслушать ее версию, но она с журналистами общаться отказывается:

- Свою личную жизнь я обсуждать не собираюсь, а на Оксану подам второе заявление - за клевету!

Сейчас в этой истории разбирается полиция.

- По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

* Имя девочки изменено.

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