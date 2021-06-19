Кузбасский миллионер Тимур Франк мог пострадать при крушении самолета L-410 в Кемеровской области 19 июня 2021 года

Тимур Франк, предположительно, пострадал. Фото: предоставлено очевидцами.

Кузбасский миллионер Тимур Франк мог находиться на борту во время крушения самолета L-410 в Кемеровской области 19 июня 2021 года и получить травмы: такие данные сообщили некоторые СМИ.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с ООО «Разрез Кузнецкий Южный», совладельцем которого является бизнесмен. Однако там информацию о том, что Тимур Франк пострадал и находится в больнице, пока не подтвердили.

- На данный момент, подобной информацией мы не обладаем, выясняем, что произошло, - прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе ООО «Разрез Кузнецкий Южный».

Напомним, ЧП случилось в Промышленновском районе: двухмоторный самолет L -410 зацепился за деревья и рухнул, погибли 4 человека.

СПРАВКА «КП»

Тимур Владимирович Франк родился в городе Прокопьевске Кемеровской области. Является совладельцем ООО «Разрез Кузнецкий Южный». Женат.

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