«Он мне чем-то напоминал Гагарина»: друзья рассказали о погибших и пострадавших при крушении самолета L-410 в Кемеровской области 19 июня 2021 года

Инструкторы аэродрома Танай Алексей Рыбальченко (справа) и Вячеслав Новгородцев (слева). Фото: https://xn--80aaao1apiebrc0a0l.xn--p1ai//vk.com/dztanay

Крушение самолета L-410 в Кемеровской области 19 июня 2021 года унесло жизни четырех человек, еще 15 сибиряков пострадали. Напомним, в тот момент на борту были парашютисты с инструкторами Алексеем Рыбальченко и Вячеславом Новгородцевым. По предварительным данным, у самолета отказал двигатель, а когда пилоты пытались посадить борт, L-410 зацепился за дерево.

Друзья и знакомые погибших инструкторов рассказали КП-Новосибирск, какими они запомнили умерших сибиряков.

- Алексей был настоящим крутым парнем, про которых надо снимать фильмы. Гвозди бы делать из таких людей. Я в 2019 году прыгал вместе с ним тандемом с этого самого самолета. Он мне даже чем-то немного напоминал Гагарина. Очень горько, когда уходят такие люди, - рассказал КП-Новосибирск Эдуард, знакомый Алексея.

Как сообщается в официальных социальных сетях аэродрома Танай, на счету у Алексея был было более 3500 прыжков. Он имел опыт прыжков в тандеме с людьми с ограниченными возможностями и обучал будущих парашютистов. У него остались жена и дочка:

- Нашей дочке о смерти Алексея сообщили журналисты, - поделилась с КП-Новосибирск супруга инструктора. - Сейчас я с ней, пытаюсь утешить...

Вячеслав Новгородцев также числится в штате инструкторов на сайте аэродрома. На его счету было более 6000 прыжков с парашютом.

- Оба, и Алексей, и Вячеслав, были очень опытными инструкторами, прекрасными специалистами. Постоянно повышали свои навыки, - рассказал КП-Новосибирск коллега погибших мужчин Николай.

Напомним, среди пострадавших в авиакатастофе оказался кузбасский миллионер Тимур Франк: насколько серьезные травмы он получил, неизвестно.

- Простите, официальных комментариев не будет, - заявили КП-Новосибирск в пресс-службе ООО «Разрез Кузнецкий Южный», совладельцем которого является бизнесмен.

Еще один пострадавший во время - депутат Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг. По предварительной информации, у него перелом голени.

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