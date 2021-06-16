«Черная полоса у внука»: бабушка хоккеиста Владимира Тарасенко прокомментировала разговоры о его уходе из «Сент-Луис Блюз»

Владимир Тарасенко долго восстанавливался после операций, рядом с ним была любимая жена. Фото: www.instagram.com/vt9191/

В соцсетях болельщики гадают, куда из «Сент-Луис Блюз» отправится хоккеист Владимир Тарасенко. Напомним, после трех операций и неудачной игры за сборную России на чемпионате мира (наша команда проиграла канадцам со счетом 2:1 и вылетела из борьбы) ситуация у новосибирца стала шаткой. Фанаты прочат ему «Филадельфию», вот только сам Владимир еще ничего не решил. Об этом КП-Новосибирск рассказала бабушка спортсмена – Валентина Дмитриевна.

- Вова после чемпионата уехал подавленным – конечно, все ребята были настроены на победу, но не вышло. Мы с ним еще даже не поговорили после этого… Внук надеялся, что со сборной все получится, тем более у тренера, вместе с которым они выиграли молодежку. Не получилось… Еще на его моральном состоянии сильно сказалось, что умер дед, который был для него в спорте всем. Но на похороны из-за коронавирусных ограничений он прилететь не смог – это тоже для него было очень тяжело. Чемпионат мира стал его первым крупным соревнованием после смерти деда и операций на плече…

- Почему Владимир все-таки уходит из «Сент-Луис Блюз»?

- У Вовы в жизни сейчас какая-то черная полоса. Клуб решил, что после операций внук почему-то должен быстро восстановиться, но ведь так не бывает. И в итоге в общекомандном рейтинге он опустился вниз… И клуб сделал ставку на других.

- А как же товарищи по команде? Почему не заступились?

- Его напарников, вместе с которыми Вова выиграл Кубок Стэнли, в команде уже нет. Пришли новые игроки, у них своя игра. И внук говорит, что того командного духа, как когда они завоевали Кубок, уже нет…

- Уже ясно, за какую команду дальше будет играть Владимир?

- Пока нет, но спасибо болельщикам, которые внука поддерживают, переживают за него. Как только все станет ясно, Вова расскажет, в какой клуб перешел.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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