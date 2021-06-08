«Учится заново ходить, провалил ОГЭ»: как сложилась жизнь школьника, на которого весной упала глыба льда

Глыба рухнула на парня с крыши дома. Фото: Анна ПАШАГИНА/предоставлено Екатериной.

В марте 2021 года на 15-летнего Семена Рыбакова упала глыба льда. ЧП произошло в Ленинском районе, около дома № 16 по 3-му переулку Серафимовича. Паренек чудом выжил: два перелома голени, трещина в бедре и черепно-мозговая травма. Семена прооперировали, месяц он находился под присмотром медиков. Как сложилась жизнь школьника и удалось ли родственникам добиться компенсации от коммунальщиков — в материале КП-Новосибирск.

Семена выписали из больницы в апреле. В конце мая сняли гипс, парень прошел курс физиотерапии и учится ходить заново.

— Когда его оперировали, поставили в ногу пластину. Сейчас брат пытается ходить, но сильно прихрамывает из-за колена. Оно до сих пор болит после перелома. Из-за сотрясения его мучают головные боли, периодически тошнит, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина, сестра Семена.

У школьника была сломана нога. Фото: предоставлено Екатериной.

Затяжной больничный сказался и на учебе. Школьник планировал после 9-го класса поступить в колледж и выучиться на автомеханика, но теперь придется еще год просидеть за школьной партой.

— Из-за того что брат не мог ходить в школу, провалил выпускные экзамены. Мы написали заявление, и ему назначили пересдачу в сентябре. Теперь будет учиться в 10-м классе, а дальше посмотрим, как сложится, — объясняет девушка.

Пока Семен проходил реабилитацию, управляющая компания решила до суда выплатить семье школьника моральную компенсацию.

— Они вызвали маму на разговор в середине мая. Там уже и договорились, что они все выплатят сами, до суда. В итоге мы получили 150 тысяч рублей в качестве компенсации. Последний платеж поступил неделю назад, — говорит сестра Семена.

Параллельно уголовное дело находится в Следственном комитете. Коммунальщикам предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

— Скоро будет суд, на котором и будет принято окончательное решение. Скорее всего, назначат штраф, но он будет выплачен не нам, а государству, — предполагает Екатерина.

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