В Новосибирске на управляющую компанию завели уголовное дело после падения глыбы льда на подростка

В Новосибирске на подростка рухнула льдина с крыши. Фото: Анна ПАШАГИНА/предоставлено героем публикации

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело на управляющую компанию «Жилой квартал» после того, как на 15-летнего подростка с крыши упала льдина и сломала ему голень в двух местах. Комммунальщикам предъявили обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

— Установлено, что сотрудники управляющей компании вовремя не почистили крыша от наледи, которая рухнула на подростка. В ходе расследования действиям сотрудников УК будет дана правовая оценка, — прокомментировала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, глыба льда свалилась с крыши на 15-летнего школьника в Ленинском районе Новосибирска. ЧП произошло по адресу: 3-й переулок Серафимовича, 16. Мама мальчика, которая в это время была дома и слышала, как упал снег, обнаружила сын в крови и без сознания. На место тут же приехали скорая помощь и полиция. Парня забрали в больницу и диагностировали два перелома голени, трещину в бедре и черепно-мозговую травму. Пострадавшего прооперировали, теперь он надолго останется в больнице.

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